Héél pikante transfer voor Real Madrid? Sterspeler spreekt er nu zelf over: "Kan je niet zomaar afwijzen"

Rodri wordt al geruime tijd gelinkt aan een mogelijke toptransfer naar Real Madrid. De middenvelder van Manchester City laat de deur alvast op een kier voor zo'n stap.

De Spaanse international speelt ondertussen al bijna zeven jaar in Manchester en groeide er uit tot een absolute sleutelfiguur. Met City won hij zowat alles wat er te winnen valt, met als persoonlijk hoogtepunt de Ballon d'Or in 2024.

Na een zware blessure is Rodri intussen opnieuw op de weg terug. Tijdens deze interlandperiode maakt hij opnieuw deel uit van de selectie van Spanje, wat aangeeft dat hij stilaan weer zijn oude niveau benadert.

Met nog slechts één jaar contract na dit seizoen, dringt een beslissing over zijn toekomst zich stilaan op. “Er komt een moment waarop we moeten samenzitten en alles bespreken”, gaf Rodri zelf aan in een interview met Radioestadio Noche.

Rodri sluit Real Madrid zeker niet uit

Opvallend: een overstap naar Real Madrid sluit hij niet uit, ondanks zijn verleden bij Atlético Madrid. “Ook al heb ik voor Atlético gespeeld, wil ik Madrid niet uitsluiten. Je kan de grootste clubs ter wereld niet zomaar afwijzen”, klonk het duidelijk.



Een dergelijke transfer zou ongetwijfeld gevoelig liggen bij Atlético-fans. Dat bleek eerder al bij Thibaut Courtois, die dezelfde overstap maakte en sindsdien op weinig begrip kan rekenen bij zijn voormalige achterban.