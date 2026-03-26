Héél pikante transfer voor Real Madrid? Sterspeler spreekt er nu zelf over: "Kan je niet zomaar afwijzen"

Héél pikante transfer voor Real Madrid? Sterspeler spreekt er nu zelf over: "Kan je niet zomaar afwijzen"
Rodri wordt al geruime tijd gelinkt aan een mogelijke toptransfer naar Real Madrid. De middenvelder van Manchester City laat de deur alvast op een kier voor zo'n stap.

De Spaanse international speelt ondertussen al bijna zeven jaar in Manchester en groeide er uit tot een absolute sleutelfiguur. Met City won hij zowat alles wat er te winnen valt, met als persoonlijk hoogtepunt de Ballon d'Or in 2024.

Na een zware blessure is Rodri intussen opnieuw op de weg terug. Tijdens deze interlandperiode maakt hij opnieuw deel uit van de selectie van Spanje, wat aangeeft dat hij stilaan weer zijn oude niveau benadert.

Met nog slechts één jaar contract na dit seizoen, dringt een beslissing over zijn toekomst zich stilaan op. “Er komt een moment waarop we moeten samenzitten en alles bespreken”, gaf Rodri zelf aan in een interview met Radioestadio Noche

Rodri sluit Real Madrid zeker niet uit

Opvallend: een overstap naar Real Madrid sluit hij niet uit, ondanks zijn verleden bij Atlético Madrid. “Ook al heb ik voor Atlético gespeeld, wil ik Madrid niet uitsluiten. Je kan de grootste clubs ter wereld niet zomaar afwijzen”, klonk het duidelijk.


Een dergelijke transfer zou ongetwijfeld gevoelig liggen bij Atlético-fans. Dat bleek eerder al bij Thibaut Courtois, die dezelfde overstap maakte en sindsdien op weinig begrip kan rekenen bij zijn voormalige achterban.

Meer nieuws

'Duitse topclubs willen Arsenal aftroeven voor speler Club Brugge'

'Duitse topclubs willen Arsenal aftroeven voor speler Club Brugge'

12:40
Julien Duranville over terugkeer naar Anderlecht: "Ik ontken het niet..."

Julien Duranville over terugkeer naar Anderlecht: "Ik ontken het niet..."

12:20
't Is allemaal bijzaak voor Vincent Kompany, maar... twee indrukwekkende records staan op sneuvelen

't Is allemaal bijzaak voor Vincent Kompany, maar... twee indrukwekkende records staan op sneuvelen

12:00
Lyon, Atalanta, Club Brugge en KV Mechelen willen hem: dit heeft jonge Belgische verdediger te zeggen

Lyon, Atalanta, Club Brugge en KV Mechelen willen hem: dit heeft jonge Belgische verdediger te zeggen

11:50
1
Eindelijk nog eens een spits uit de eigen opleiding bij Anderlecht? In deze jongen geloven ze

Eindelijk nog eens een spits uit de eigen opleiding bij Anderlecht? In deze jongen geloven ze

11:40
2
Waarom Club Brugge ineens het grote voorbeeld is geworden voor alle clubs die willen bouwen

Waarom Club Brugge ineens het grote voorbeeld is geworden voor alle clubs die willen bouwen

11:00
2
Verrassende update over Romelu Lukaku: "Geen medisch probleem"

Verrassende update over Romelu Lukaku: "Geen medisch probleem"

10:30
Vincent Mannaert ziet groot probleem bij... verdedigers: "De slinger is te veel doorgeslagen"

Vincent Mannaert ziet groot probleem bij... verdedigers: "De slinger is te veel doorgeslagen"

10:00
Rode Duivel dankzij Romelu Lukaku: "Romelu zei dat hij hem moest bellen om hulp"

Rode Duivel dankzij Romelu Lukaku: "Romelu zei dat hij hem moest bellen om hulp"

09:30
Nederland heeft zelfde probleem als België: ze willen toptalent met recent verleden in JPL niet verliezen

Nederland heeft zelfde probleem als België: ze willen toptalent met recent verleden in JPL niet verliezen

09:00
Premier League-koploper Arsenal zet zinnen op sterspeler van PSG (en die ziet het zitten)

Premier League-koploper Arsenal zet zinnen op sterspeler van PSG (en die ziet het zitten)

08:40
1
Anderlecht-fans dromen, Napoli twijfelt: waar ligt Lukaku's toekomst?

Anderlecht-fans dromen, Napoli twijfelt: waar ligt Lukaku's toekomst?

08:20
1
'Real Madrid verrast en haalt Cristiano Junior naar het Estadio Santiago Bernabeu'

'Real Madrid verrast en haalt Cristiano Junior naar het Estadio Santiago Bernabeu'

21:20
KV Mechelen knoopt touwtjes aan elkaar met opvallende constructie

KV Mechelen knoopt touwtjes aan elkaar met opvallende constructie

08:00
Met voorbedachte rade? Rayane Bounida krijgt opvallend nieuws nadat hij België links liet liggen

Met voorbedachte rade? Rayane Bounida krijgt opvallend nieuws nadat hij België links liet liggen

07:40
33
'Liverpool schakelt versnelling hoger in zoektocht naar vervanger voor Mo Salah en komt daarbij uit bij 18-voudig Rode Duivel'

'Liverpool schakelt versnelling hoger in zoektocht naar vervanger voor Mo Salah en komt daarbij uit bij 18-voudig Rode Duivel'

07:00
Zoektocht Anderlecht gaat voort: ook deze oude bekende zal niet de nieuwe sportief directeur worden

Zoektocht Anderlecht gaat voort: ook deze oude bekende zal niet de nieuwe sportief directeur worden

07:20
Zonder Romelu Lukaku zou het kunnen, toch? Rudi Garcia kan dit gewaagd, maar beproefd succesrecept uitproberen in de VS

Zonder Romelu Lukaku zou het kunnen, toch? Rudi Garcia kan dit gewaagd, maar beproefd succesrecept uitproberen in de VS

06:30
2
Jérémy Taravel moet het zonder hem doen: 'Anderlecht-speler moet kruis maken over de rest van het seizoen'

Jérémy Taravel moet het zonder hem doen: 'Anderlecht-speler moet kruis maken over de rest van het seizoen'

23:00
Bod van 60 miljoen euro én héél lucratief loon maken hem niét gek: 'Tielemans weigert transfer en wil zelfs contractverlenging bij Aston Villa'

Bod van 60 miljoen euro én héél lucratief loon maken hem niét gek: 'Tielemans weigert transfer en wil zelfs contractverlenging bij Aston Villa'

21:40
7
OFFICIEEL: Sporting Lokeren heeft een nieuwe sportief directeur én het is een gekende naam

OFFICIEEL: Sporting Lokeren heeft een nieuwe sportief directeur én het is een gekende naam

22:30
OFFICIEEL: KAA Gent ziet Vidarsson met onmiddellijke ingang vertrekken

OFFICIEEL: KAA Gent ziet Vidarsson met onmiddellijke ingang vertrekken

22:00
2
Kompany en Bayern zetten voet neer: sterspeler mag zelfs voor 200 miljoen euro niet vertrekken

Kompany en Bayern zetten voet neer: sterspeler mag zelfs voor 200 miljoen euro niet vertrekken

16:00
2
Daar is Frenkie de Jong! Barça vat titelsprint (én Clasico) aan op quasi volle sterkte

Daar is Frenkie de Jong! Barça vat titelsprint (én Clasico) aan op quasi volle sterkte

20:20
De ene zijn dood is de ander zijn brood? 'Carl Hoefkens op de schop bij NAC, Belgische coach is er als de kippen bij om over te nemen'

De ene zijn dood is de ander zijn brood? 'Carl Hoefkens op de schop bij NAC, Belgische coach is er als de kippen bij om over te nemen'

21:00
Trainen en zo'n elf uur vliegen: Zo zag de dag van de Rode Duivels eruit

Trainen en zo'n elf uur vliegen: Zo zag de dag van de Rode Duivels eruit

20:40
OFFICIEEL: Standard troeft Cercle Brugge en Charleroi af én heeft eerste zomertransfer beet

OFFICIEEL: Standard troeft Cercle Brugge en Charleroi af én heeft eerste zomertransfer beet

20:00
10
De geschiedenis herhaalt zich... niet! 'PSG biedt 350 miljoen euro (!) voor sterspeler, maar deze keer weigert Barça categoriek'

De geschiedenis herhaalt zich... niet! 'PSG biedt 350 miljoen euro (!) voor sterspeler, maar deze keer weigert Barça categoriek'

19:20
1
Kenneth Bornauw komt met belangrijke update over toekomst van Nathan De Cat bij RSC Anderlecht

Kenneth Bornauw komt met belangrijke update over toekomst van Nathan De Cat bij RSC Anderlecht

19:40
Goed nieuws voor Antwerp: "Ze zitten op het juiste pad"

Goed nieuws voor Antwerp: "Ze zitten op het juiste pad"

19:00
Het nieuwe wapen van Standard: gelanceerd door Covid en 14u in de auto voor oefenduel

Het nieuwe wapen van Standard: gelanceerd door Covid en 14u in de auto voor oefenduel

18:40
2
Wordt Nathan De Cat ook beïnvloed door... zijn schoonbroer? "Ik kan uiteraard wel helpen"

Wordt Nathan De Cat ook beïnvloed door... zijn schoonbroer? "Ik kan uiteraard wel helpen"

18:20
Geen hoge lonen bij Union, maar premies zijn hallucinant: dit verdienden de Unionisten al

Geen hoge lonen bij Union, maar premies zijn hallucinant: dit verdienden de Unionisten al

18:00
5
Nederland in de ban van 'paspoortgate': wat is er aan de hand en wat betekent het?

Nederland in de ban van 'paspoortgate': wat is er aan de hand en wat betekent het?

17:40
Analist is zeker: dit wordt de scherprechter in het titeldebat van de Jupiler Pro League

Analist is zeker: dit wordt de scherprechter in het titeldebat van de Jupiler Pro League

17:20
12
Oosting is wel héél positief: seizoen van Antwerp kent traject dat men kan verwachten na een trainersontslag Opinie

Oosting is wel héél positief: seizoen van Antwerp kent traject dat men kan verwachten na een trainersontslag

16:45
1

