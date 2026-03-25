🎥 Wauw! Anderlecht-aanvaller Cvetkovic scoort werelddoelpunt

RSC Anderlecht zal met een glimlach hebben gekeken naar de prestaties van Mihajlo Cvetković deze week. De jonge spits liet zich opmerken bij de Servische U19 met een bijzonder knap doelpunt.

In een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Engeland U19, die met 0-2 werd gewonnen, scoorde Cvetković van net over de middellijn. Zijn poging verdween op spectaculaire wijze in doel.

Cvetković geldt als een van de grote aanvallende talenten binnen Anderlecht. De club haalde hem binnen met het oog op de toekomst, maar hij maakt nu al impact.

Afgelopen weekend scoorde hij ook nog tegen Cercle Brugge. "Of ik had verwacht hier zoveel te spelen? Ja, want dat is de reden waarom ik naar hier ben gekomen", zei Cvetkovic na afloop.

De Serviër maakt indruk met zijn techniek, scorend vermogen en tomeloze inzet. Met doelpunten zoals deze toont hij dat hij ook vanop afstand gevaarlijk kan zijn, iets wat hem extra interessant maakt als moderne spits.





Bij Anderlecht hopen ze dat hij zijn ontwikkeling kan doorzetten. Hij moet er wel meestal vanop links acteren. "Waar ze mij ook zetten, ik zal er met plezier spelen. En ik kom nog altijd voor doel hé."