Het nieuwe wapen van Standard: gelanceerd door Covid en 14u in de auto voor oefenduel

Bruny Nsimba wordt de eerste zomeraanwinst van Standard. Portret van de man die de Rouches-aanval nieuw leven moet inblazen.

Standard doet een goeie zaak met Bruny Nsimba. Niet alleen moeten de Rouches geen transfersom betalen, ze halen ook een spits binnen die Vincent Euvrard door en door kent, omdat hij hem onder zijn hoede had bij Dender. Hieronder nog enkele extra elementen om het plaatje compleet te maken.

Drie jaar opgeleid bij Anderlecht

Bruny Nsimba is niet geboren in België, maar wel in Bukunzao in Angola, uit een Congolese vader en een Angolese moeder. Hij is nog maar twee jaar oud wanneer hij met zijn ouders in Brussel aankomt. Daar trapt hij zijn eerste balletjes bij Anderlecht-Cureghem.

Omdat men zijn potentieel snel ziet, wordt hij al gauw doorgestuurd naar de jeugdopleiding van Sporting Anderlecht, waar hij van zijn 6e tot zijn 9e speelt. Wanneer zijn ouders verhuizen naar Aalst, sluit hij aan bij Dender, wat makkelijker bereikbaar is. Daarna werkt hij zijn opleiding verder af bij Mechelen en bij Genk.

Karakter

Bij Racing Genk leert hij Wesley Sonck kennen, die de jonge Limburgse spitsen begeleidt. De ex-Rode Duivel ontdekte bij hem een stevig karakter. "Een geweldige kerel, maar soms onmogelijk om te managen", lacht Sonck.

Nsimba kan erom glimlachen, maar nuanceert: "Ik heb karakter en ik weet wat ik wil. Maar dat is toch iets anders dan moeilijk zijn, niet? Ik doe alles om te slagen, ik leef altijd als een prof. Ik ben heel eenvoudig: ik maak me niet druk en ik loop niet te stoefen. Ik hou er niet zo van wanneer vrienden al lachend zeggen: 'Ah, daar is de profvoetballer.' Ik ben gewoon Bruny", vertelde hij in Het Laatste Nieuws. Na zes jaar in Limburg zet hij een nieuwe stap in zijn carrière bij Antwerp.



Debuut in het Koning Boudewijnstadion

Nsimba heeft de bijzondere eigenschap dat hij zijn grote debuut maakte in een finale: die van de Beker van België 2020. In de allerlaatste minuut viel hij in bij de 1-0-zege van Antwerp tegen Club Brugge, als vervanger van Lior Refaelov, terwijl hij zijn eerste profcontract toen nog niet eens had getekend.

Een debuut dat hij... te danken had aan het coronavirus. Door de epidemie kon de finale niet in mei gespeeld worden en werd die uitgesteld naar september. Een uitstel en het aflopen van contracten van meerdere Antwerp-spelers zorgden ervoor dat de jongen in grote stijl kon debuteren.

"In mei, wanneer de finale normaal doorging, zat ik zelfs niet bij de ploeg. Laszlö Bölöni had tijdelijk een paar jongeren bij de groep gehaald. Covid is dus nuttig voor mij geweest. Gek hoe het leven soms kan draaien, hè?", glimlacht hij.

Bölöni had de vastberadenheid van de jongen wel gezien. In die zomer waarin alles begon, was Nsimba aanvankelijk niet uitgenodigd om mee op stage te gaan in Duitsland. Maar door blessures moest Bölöni hem alsnog oproepen voor twee oefenmatchen. De speler maakte twee keer de verplaatsing met de auto om zich bij de groep te voegen: 14 uur rijden om 45 en vervolgens 30 minuten te spelen.

Hij won alles in België

Op zijn 25e heeft Nsimba al heel wat meegemaakt in België. Hij werd één minuut na zijn debuut meteen bekerwinnaar, en won uiteindelijk twee Bekers met Antwerp. Daarbovenop pakte hij ook de landstitel in 2022/2023, met tien invalbeurten onder Mark van Bommel. Standard haalt dus een Belgisch kampioen in huis. De vierde na Boli Bolingoli, Casper Nielsen en Dennis Ayensa. Nsimba kan ook zeggen dat hij Dender mee naar eerste klasse hielp.

Een plek in de geschiedenis van Dender

Bij Antwerp kreeg de Belgisch-Angolese spits vooraan te maken met stevige concurrentie. De aanwezigheid van Dieumerci Mbokani en Vincent Janssen liet hem weinig ruimte in de punt. Bij Dender kon hij daarentegen zijn eigen verhaal schrijven.

Vandaag is hij er uitgegroeid tot de op één na beste topschutter aller tijden, achter... Ignazio Cocchiere, een cultheld bij de eerste supporters van Union Sint-Gillis. Nsimba belichaamt mee de groei van Dender in de voorbije seizoenen. Zijn 14 goals in 28 wedstrijden in 1B onder Timmy Simons droegen twee jaar geleden sterk bij aan de promotie.

Vorig seizoen was hij ook net iets productiever dan Aurélien Scheidler, met negen goals en vier assists. De twee kompanen komen elkaar volgend seizoen opnieuw tegen tijdens de Waalse clashes.