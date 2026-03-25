Trainen en zo'n elf uur vliegen: Zo zag de dag van de Rode Duivels eruit

De Rode Duivels zijn onderweg naar de Verenigde Staten. Er werd vanochtend nog getraind vooraleer de afreis kon aangevat worden.

De Rode Duivels bliezen gisteren verzamelen in Tubeke. Ook vandaag verzamelden de troepen van Rudi Garcia.

Deze voormiddag werkte de selectie een training af. Dezelfde gezichten als gisteren verschenen op het oefenveld.

Vlucht naar Atlanta

Vervolgens ging het riching luchthaven van Zaventem voor de vlucht richting Atlanta. Zo'n vlucht duurt al snel tien à elf uur.

Over De Grote Plas leggen de Rode Duivels de laatste hand aan de voorbereiding op het WK. De locatie is niet toevallig: het toernooi wordt deze zomer afgewerkt in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Oefenwedstrijden tegen de Verenigde Staten en Mexico



Tijdens het oefenkamp sparren de Rode Duivels op zaterdag tegen de Verenigde Staten. Die wedstrijd gaat door in Atlanta. Dinsdag staat in Chicago een oefeninterland tegen Mexico op het menu.