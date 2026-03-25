OFFICIEEL: Sporting Lokeren heeft een nieuwe sportief directeur én het is een gekende naam

Matthias Leterme is de nieuwe sportief directeur van Sporting Lokeren. Dat hebben de Waaslanders bevestigd.

De nieuwbakken sportief directeur wordt op Daknam verantwoordelijk voor het sportieve beleid en de transferstrategie. Met Leterme haalt Lokeren een gekende naam binnen.

Ervaring in België én Bosnië

De 39-jarige West-Vlaming werkte tussen 2009 en 2023 voor KV Kortrijk. Vervolgens werd hij algemeen directeur bij FK Sarajevo. In september 2025 besloot hij zijn contract niet te verlengen.

"Ik ken Lokeren natuurlijk van mijn periode bij Kortrijk", aldus Leterme. "Mijn goede gevoel bij de club werd tijdens de voorbije gesprekken enkel bevestigd. Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan."

Spanningen in de bestuurskamer



Leterme volgt Karel Fraeye op op Daknam. Laatstgenoemde nam eind 2025 ontslag bij Lokeren. Spanningen in de bestuurskamer lagen aan de basis van zijn vertrek.