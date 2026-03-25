Goed nieuws voor Antwerp: "Ze zitten op het juiste pad"

Royal Antwerp FC lijkt financieel stilaan uit woeliger water te komen. Volgens sporteconoom Wim Lagae heeft de club de zwaarste verliesjaren achter zich gelaten en wordt er nu duidelijk een andere koers gevaren.

“De zware verliesjaren liggen achter ons”, stelt Lagae in GvA. Hij ziet een duidelijke verschuiving van een periode waarin alles moest wijken voor sportief succes, naar een meer doordachte, economische aanpak. “Het is een terugkeer van moeten naar een bedrijfseconomische logica.”

Die nieuwe aanpak vertaalt zich onder meer in het transferbeleid en de jeugdwerking. “Je ziet dat Antwerp meer inzet op uitgaande transfers en het beter valoriseren van eigen talent”, klinkt het. Tegelijk zijn de tijden van hoge en extravagante lonen volgens Lagae definitief voorbij.

Antwerp zal geduld moeten hebben vooraleer sportief succes terugkeert

Toch betekent dat niet dat de sportieve ambities verdwijnen. “Het sportieve staat niet on hold”, benadrukt hij. Antwerp betaalt vandaag nog de prijs voor financiële keuzes uit het verleden, maar werkt tegelijk aan een duurzamer model.

Een belangrijk element in dat verhaal is de infrastructuur. De uitbreiding van Tribune 2 moet de capaciteit verhogen en op termijn ook de inkomsten doen stijgen. Dat biedt perspectief om opnieuw meer te investeren in de kern.



Op korte termijn blijven er echter uitdagingen. “Er zijn nog cashflownoden die moeten worden opgevangen”, besluit Lagae. “Dat betekent dat er leningen nodig zijn en dat er spelers verkocht zullen worden. Antwerp zit op het juiste pad, maar zal geduld moeten hebben om daar de vruchten van te plukken.”