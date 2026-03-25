Nederland in de ban van 'paspoortgate': wat is er aan de hand en wat betekent het?

De Nederlandse voetbalwereld is de laatste tijd in rep en roer door wat in de media al snel de 'paspoortgate' is gaan heten. Het begon toen NAC Breda een wedstrijd tegen Go Ahead Eagles ongeldig wilde laten verklaren omdat de tegenstander een speler had opgesteld die mogelijk niet speelgerechtigd wa

Het gaat om Dean James, die sinds 2025 de Indonesische nationaliteit heeft aangenomen, waardoor hij volgens de regels een werkvergunning nodig had om in Nederland te mogen spelen. De zaak kwam aan het rollen dankzij een podcastfragment, waarin werd gesuggereerd dat James mogelijk onregelmatig speelde.

Nationaliteitsverandering betekent ook verlies van werkvergunning

NAC-directeur Remco Oversier liet daarop een juridisch onderzoek uitvoeren. Advocaten bevestigden dat de club een serieuze kans had om de wedstrijd ongeldig te laten verklaren, ondanks het feit dat NAC die wedstrijd met 6-0 verloor.

Het probleem draait om de combinatie van nationaliteit en werkvergunningen. James koos vrijwillig voor de Indonesische nationaliteit, wat volgens het Nederlandse recht betekent dat hij zijn Nederlandse nationaliteit verloor. Hierdoor is hij formeel een niet-EU-speler en had hij een werkvergunning nodig om in de eredivisie te mogen spelen. Het feit dat hij mogelijk nog een Nederlands paspoort bezit, verandert hier niets aan.

De regels zijn streng en historisch bepaald, legt migratierechtadvocaat Hermie de Voer uit in AD. In uitzonderlijke gevallen kan iemand meerdere nationaliteiten behouden, maar James valt daar niet onder. Dit maakt zijn situatie complex: juridisch speelt hij niet als Nederlander, ook al voelt dat voor velen anders.

Top Oss heeft ook al klacht ingediend

Als NAC gelijk krijgt, kan dit precedent gevolgen hebben voor andere wedstrijden en clubs. Eerder zijn in het betaald voetbal wedstrijden ongeldig verklaard vanwege het gebruik van een onreglementaire speler. Ook Top Oss heeft inmiddels een soortgelijke claim ingediend voor een duel in de Keuken Kampioen Divisie, waardoor het probleem niet beperkt blijft tot de eredivisie.





De kwestie legt ook financiële uitdagingen bloot. Niet-EU-spelers hebben recht op een werkvergunning die gekoppeld is aan minimale salariseisen, soms tot honderden duizenden euro’s per jaar. Voor veel clubs zijn dit forse bedragen, waardoor het niet alleen om regels, maar ook om grote financiële belangen gaat.

Voorlopig heeft het competitiebestuur besloten geen wedstrijden over te spelen terwijl het onderzoek loopt. Clubs zijn wel opgeroepen om hun selectie te controleren op nationaliteit en speelgerechtigdheid. De uitkomst van dit onderzoek zal bepalen of de ‘paspoortgate’ daadwerkelijk gevolgen krijgt voor de competitie, of dat het vooral een juridisch en bestuurlijk debat blijft.