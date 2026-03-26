Eindelijk nog eens een spits uit de eigen opleiding bij Anderlecht? In deze jongen geloven ze

Anderlecht is al meer dan een decennia op zoek naar een opvolger voor Romelu Lukaku. Een spits die uit de eigen jeugdwerking komt en die met de ogen dicht kan scoren. En die hebben ze nu mogelijk rondlopen, al is er nog werk aan.

Anderlecht heeft al jaren een probleem in zijn jeugdwerking. Daar vloeien de wingers, middenvelders en rechtsbacks uit alsof het niets is, maar andere profielen zijn dan weer heel wat zeldzamer of zelfs uniek. Qua centrale verdedigers is Zeno De Bast de enige die echt is doorgebroken, komende uit de eigen jeugd.

Terry Van De Ven toont grote belofte

Vooraan is het nog eenzamer op het lijstje. Romelu Lukaku is immers de laatste spits die uit de kweekvijver van Neerpede opdook. Daar willen ze al jaren komaf mee maken, maar dat lijkt maar niet te lukken. Maar nu is er toch eentje waar ze het potentieel in zien om het tot de A-kern te schoppen.

Het gaat dan om Terry Van De Ven, al zijn ze nog heel voorzichtig met de 17-jarige spits, want hij werd ook al afgeremd door verschillende blessures. Maar op het veld heeft hij de naam van een coole killer te zijn. Eentje die niet veel nodig heeft om te scoren, een stevig lichaam heeft en heel snel is.

Dat zijn al veel kwaliteiten die een spits nodig heeft. Van De Ven kreeg vorig seizoen al zijn kans bij de Futures, maar het is pas dit seizoen dat hij meer en meer speeltijd krijgt in de Challenger Pro League. Veel heeft hij trouwens niet nodig om te scoren. In 990 minuten maakte hij al zes doelpunten. Tegen de geblokte verdedigers in 1B is dat op je 17de geen evidentie.

Met raad van Romelu Lukaku

Anderlecht pikte hem omwille van zijn neus voor doelpunten op zijn 11de al op bij Genk. Zelf spiegelt hij zichzelf alvast aan Romelu Lukaku. "Ik ben balvast, snel en scoor makkelijk, maar uiteraard heb ik nog veel werk", aldus Van De Ven.





In Neerpede hebben ze Lukaku zelfs al tips laten geven aan de jonge spits. Over hoe hij zich moet positioneren en waar hij kleine voordelen kan uit halen ten opzichte van verdediger. Of hij ook echt gaat doorbreken zal afhangen van de progressie die hij het komende jaar kan maken.

Bij de Futures is hij intussen eerste spits geworden. Die basisplaats moet hij nu bevestigen. Met zijn contract tot 2028 heeft Anderlecht zichzelf de tijd gegeven om hem nog meer te kneden.