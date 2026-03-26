Zoektocht Anderlecht gaat voort: ook deze oude bekende zal niet de nieuwe sportief directeur worden

Anderlecht is nog altijd op zoek naar een nieuwe sportief directeur en verkent daarvoor verschillende pistes. Het headhuntingbureau Odgers begeleidt de club in die zoektocht en screent momenteel diverse kandidaten.

Eén van de namen die de revue passeerde, is die van Paul Mitchell, schrijft Het Nieuwsblad. De 44-jarige Engelsman heeft een stevig parcours opgebouwd in het internationale voetbal en geniet ook in België een zekere bekendheid.

Mitchell werkte eerder als sportief directeur bij AS Monaco tussen 2020 en 2023. In die periode had hij bovendien invloed bij Cercle Brugge, waar hij als strategisch adviseur betrokken was bij het beleid.

Daarnaast deed Mitchell ervaring op binnen de Red Bull-groep en was hij na zijn passage in Monaco en Brugge ook actief bij Newcastle. Zijn profiel werd door Anderlecht bekeken, maar concrete stappen richting een samenwerking bleven uit.

Binnen de entourage van Mitchell klinkt er wel respect voor de Brusselse club, maar een terugkeer naar België is momenteel niet aan de orde. Ook financieel lijken beide partijen moeilijk op dezelfde lijn te komen.


Anderlecht laat zich intussen niet opjagen en neemt de tijd om de juiste kandidaat te vinden. De club heeft voorlopig geen strikte deadline opgelegd in de zoektocht naar een nieuwe sportief directeur.

Anderlecht-fans dromen, Napoli twijfelt: waar ligt Lukaku's toekomst?

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

