Geen hoge lonen bij Union, maar premies zijn hallucinant: dit verdienden de Unionisten al

Bij Union Saint-Gilloise worden spelers dit seizoen royaal beloond voor hun prestaties. Ondanks dat de basislonen niet zo hoog zijn als bij sommige andere topclubs, kunnen spelers hun inkomsten flink aanvullen dankzij een uitgebreid systeem van premies en bonussen dat door het bestuur is opgezet.

Tijdens de reguliere competitie in de Belgische Pro League ontvangen spelers bijvoorbeeld 900 euro per gelijkspel en 2.900 euro per overwinning. Bij een tweede opeenvolgende overwinning stijgt de bonus zelfs naar 4.500 euro. Alleen spelers die aan de aftrap staan, komen in aanmerking voor deze bedragen. Voor Union, dat de reguliere competitie afsloot met 19 overwinningen en slechts 2 nederlagen, levert dit aanzienlijke extra’s op, schrijft Sudinfo.

120.000 euro per speler bij titelwinst

Ook het behalen van de top 6 levert een premie op. Union-spelers krijgen 12.000 euro voor hun prestatie om zich te plaatsen voor de Champions Play-offs. Daarmee wordt het succes van de club in de competitie financieel beloond en blijven spelers gemotiveerd om maximaal te presteren.

In de bekercompetitie, de Croky Cup, zijn de premies eveneens oplopend. Een overwinning in de 16e finale leverde 1.500 euro op, in de achtste finale 2.100 euro, de kwartfinale 4.200 euro en de halve finale 7.500 euro. Ook hier geldt dat alleen basisspelers aanspraak maken op de bonus.

Burgess, Mac Allister... 170.000 euro erbij

De hoogste premies liggen echter in de Champions League. Voor een punt ontvangen spelers 10.000 euro, een overwinning levert 30.000 euro op. Union kon tijdens hun Europese campagne drie prestigieuze overwinningen noteren, onder meer tegen PSV Eindhoven en Galatasaray, waardoor de spelers een stevige financiële beloning kregen.



Voor een vaste basisspeler zoals Christian Burgess, Kevin Mac Allister of Adem Zorgane kan dit totaal, inclusief alle premies, oplopen tot rond de 170.000 euro. Voor de titel in België is bovendien een extra bonus van 120.000 euro per speler voorzien. Ook toekomstige overwinningen in de beker of de play-offs kunnen de premies nog verder doen stijgen.