Geen hoge lonen bij Union, maar premies zijn hallucinant: dit verdienden de Unionisten al

Bij Union Saint-Gilloise worden spelers dit seizoen royaal beloond voor hun prestaties. Ondanks dat de basislonen niet zo hoog zijn als bij sommige andere topclubs, kunnen spelers hun inkomsten flink aanvullen dankzij een uitgebreid systeem van premies en bonussen dat door het bestuur is opgezet.

Tijdens de reguliere competitie in de Belgische Pro League ontvangen spelers bijvoorbeeld 900 euro per gelijkspel en 2.900 euro per overwinning. Bij een tweede opeenvolgende overwinning stijgt de bonus zelfs naar 4.500 euro. Alleen spelers die aan de aftrap staan, komen in aanmerking voor deze bedragen. Voor Union, dat de reguliere competitie afsloot met 19 overwinningen en slechts 2 nederlagen, levert dit aanzienlijke extra’s op, schrijft Sudinfo.

120.000 euro per speler bij titelwinst

Ook het behalen van de top 6 levert een premie op. Union-spelers krijgen 12.000 euro voor hun prestatie om zich te plaatsen voor de Champions Play-offs. Daarmee wordt het succes van de club in de competitie financieel beloond en blijven spelers gemotiveerd om maximaal te presteren.

In de bekercompetitie, de Croky Cup, zijn de premies eveneens oplopend. Een overwinning in de 16e finale leverde 1.500 euro op, in de achtste finale 2.100 euro, de kwartfinale 4.200 euro en de halve finale 7.500 euro. Ook hier geldt dat alleen basisspelers aanspraak maken op de bonus.

Burgess, Mac Allister... 170.000 euro erbij

De hoogste premies liggen echter in de Champions League. Voor een punt ontvangen spelers 10.000 euro, een overwinning levert 30.000 euro op. Union kon tijdens hun Europese campagne drie prestigieuze overwinningen noteren, onder meer tegen PSV Eindhoven en Galatasaray, waardoor de spelers een stevige financiële beloning kregen.


Voor een vaste basisspeler zoals Christian Burgess, Kevin Mac Allister of Adem Zorgane kan dit totaal, inclusief alle premies, oplopen tot rond de 170.000 euro. Voor de titel in België is bovendien een extra bonus van 120.000 euro per speler voorzien. Ook toekomstige overwinningen in de beker of de play-offs kunnen de premies nog verder doen stijgen.

Trainen en zo'n elf uur vliegen: Zo zag de dag van de Rode Duivels eruit

Daar is Frenkie de Jong! Barça vat titelsprint (én Clasico) aan op quasi volle sterkte

OFFICIEEL: Standard troeft Cercle Brugge en Charleroi af én heeft eerste zomertransfer beet

Kenneth Bornauw komt met belangrijke update over toekomst van Nathan De Cat bij RSC Anderlecht

Goed nieuws voor Antwerp: "Ze zitten op het juiste pad"

Het nieuwe wapen van Standard: gelanceerd door Covid en 14u in de auto voor oefenduel

De geschiedenis herhaalt zich... niet! 'PSG biedt 350 miljoen euro (!) voor sterspeler, maar deze keer weigert Barça categoriek'

Wordt Nathan De Cat ook beïnvloed door... zijn schoonbroer? "Ik kan uiteraard wel helpen"

Analist is zeker: dit wordt de scherprechter in het titeldebat van de Jupiler Pro League

Oosting is wel héél positief: seizoen van Antwerp kent traject dat men kan verwachten na een trainersontslag Opinie

Nederland in de ban van 'paspoortgate': wat is er aan de hand en wat betekent het?

🎥 Wauw! Anderlecht-aanvaller Cvetkovic scoort werelddoelpunt

Toptalent Julien Duranville geeft inzicht in zijn vele blessures en zijn transfer: "De coach had zijn visie"

Dit is het nieuwe voorstel voor de quota van beloftenploegen in 1B: en ook dat zal tegenkanting krijgen

Kompany en Bayern zetten voet neer: sterspeler mag zelfs voor 200 miljoen euro niet vertrekken

Haalt Anderlecht absolute publiekslieveling terug voor... de Futures?

"Hij geraakt zijn man niet meer voorbij": zorgen voor Royal Antwerp FC

Ondanks alle miserie van de laatste maanden: "Alle wedstrijden winnen"

Ex-Antwerp-speler voetbalt nu in oorlogsgebied: "Anderhalve minuut om de saferoom te bereiken"

Anderlecht moet Wouter Vandenhaute ook dankbaar zijn: sporteconoom ontleedt zijn beleid

Afzeggen Romelu Lukaku is flashback naar vorig WK: ook Rudi Garcia werd er door verrast

Onwaarschijnlijk: hoe de derde van de play-offs zonder Europees ticket zou kunnen eindigen

Anderlecht jaagt op toptalent van Borussia Dortmund, concurrentie komt uit Nederland

Basisspeler van RWDM op weg naar JPL of Europese topcompetitie?

Defour houdt zich niet in: dit worden de winnaars in de Champions' en Europe Play-offs

Dit keer lukt het wel: Bilal El Khannouss kan met een gerust hart naar het WK

📷 OFFICIEEL KV Mechelen neemt afscheid van clubmonument

Standard komt met stevig finaal statement na incidenten van match tegen Antwerp

"Eén ploeg zakt volledig door het ijs": wie wordt scherprechter in de Champions' Play-offs?

"Een interessante speler": Vanhaezebrouck pakt verrassend uit in elftal van het jaar

"We gooien het weg, zonde": Kenneth Bornauw spreekt klare taal

Bevestigd: toekomstige Rode Duivel zal volgend seizoen wel degelijk in de Premier League uitkomen

Blunderen bij Genk, maar wel in nationale ploeg: "Niet verbaasd dat hij opgeroepen is"

Vanheusden komt met opvallend voorstel op de proppen voor blessures in het voetbal

We zouden het al bijna vergeten, maar deze Belgische club is nu al zeker van een Europees ticket

OFFICIEEL STVV legt grote naam onder contract

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

Dirk1897 Dirk1897 over Geen hoge lonen bij Union, maar premies zijn hallucinant: dit verdienden de Unionisten al
