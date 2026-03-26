Rode Duivel dankzij Romelu Lukaku: "Romelu zei dat hij hem moest bellen om hulp"

Lucas Stassin beleeft een bijzonder moment in zijn carrière met zijn eerste selectie voor de Rode Duivels. Volgens zijn vader Stéphane Stassin maakt dat die oproep alleen maar mooier, gezien de moeilijke periode die hij achter de rug heeft.

“De voorbije acht maanden waren extreem zwaar, hij komt echt van ver", aldus Stéphane bij Sudinfo. De voormalige speler van RSC Anderlecht zag hoe zijn zoon moest omgaan met tegenslagen bij AS Saint-Étienne. “Hij had vorig seizoen al geselecteerd kunnen worden, maar bleef in de zomer ondanks veel interesse. Dat was niet evident. Voor het eerst scoorde hij niet en zat hij niet meer op dezelfde lijn met zijn coach.”

De ommekeer kwam volgens Stassin tijdens de winterstop. “Hij zei toen: ‘Papa, nu ga ik er opnieuw vol voor.’ Vanaf dat moment heeft hij niets meer aan het toeval overgelaten.” De jonge aanvaller begon obsessief te werken aan zijn fysieke en mentale paraatheid.

“Hij nam een individuele coach en leefde als een prof tot in de details”, klinkt het. “Trainen, eten op de club, dutje, en ’s avonds nog een extra sessie. Zijn voeding was extreem strikt: zes kleine maaltijden per dag, alles afgewogen. Ik stond ervan te kijken.”

Lucas Stassin gaf zijn droom niet op ondanks acht moeilijke maanden

Toch leek zijn droom ver weg. “Toen hij niet speelde en Romeo Vermant doorbrak bij Club Brugge, en hij zelfs werd uitgefloten door fans, was het WK heel ver weg”, geeft zijn vader toe. “Maar hij heeft het vermogen om terug te vechten. Hij heeft dat al eerder bewezen.”

Lees ook... Anderlecht-fans dromen, Napoli twijfelt: waar ligt Lukaku's toekomst?›

Ook Romelu Lukaku speelde een belangrijke rol in zijn heropleving. “Romelu zei dat Lucas hem moest bellen en hem wilde helpen. Dat was niet makkelijk, want hij is zijn idool. Maar dat contact heeft hem enorm geholpen. Alleen al het idee om met hem te trainen maakte hem weer hongerig.”