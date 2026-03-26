Rode Duivel dankzij Romelu Lukaku: "Romelu zei dat hij hem moest bellen om hulp"

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Lucas Stassin beleeft een bijzonder moment in zijn carrière met zijn eerste selectie voor de Rode Duivels. Volgens zijn vader Stéphane Stassin maakt dat die oproep alleen maar mooier, gezien de moeilijke periode die hij achter de rug heeft.

“De voorbije acht maanden waren extreem zwaar, hij komt echt van ver", aldus Stéphane bij Sudinfo. De voormalige speler van RSC Anderlecht zag hoe zijn zoon moest omgaan met tegenslagen bij AS Saint-Étienne. “Hij had vorig seizoen al geselecteerd kunnen worden, maar bleef in de zomer ondanks veel interesse. Dat was niet evident. Voor het eerst scoorde hij niet en zat hij niet meer op dezelfde lijn met zijn coach.”

De ommekeer kwam volgens Stassin tijdens de winterstop. “Hij zei toen: ‘Papa, nu ga ik er opnieuw vol voor.’ Vanaf dat moment heeft hij niets meer aan het toeval overgelaten.” De jonge aanvaller begon obsessief te werken aan zijn fysieke en mentale paraatheid.

“Hij nam een individuele coach en leefde als een prof tot in de details”, klinkt het. “Trainen, eten op de club, dutje, en ’s avonds nog een extra sessie. Zijn voeding was extreem strikt: zes kleine maaltijden per dag, alles afgewogen. Ik stond ervan te kijken.”

Lucas Stassin gaf zijn droom niet op ondanks acht moeilijke maanden

Toch leek zijn droom ver weg. “Toen hij niet speelde en Romeo Vermant doorbrak bij Club Brugge, en hij zelfs werd uitgefloten door fans, was het WK heel ver weg”, geeft zijn vader toe. “Maar hij heeft het vermogen om terug te vechten. Hij heeft dat al eerder bewezen.”

Ook Romelu Lukaku speelde een belangrijke rol in zijn heropleving. “Romelu zei dat Lucas hem moest bellen en hem wilde helpen. Dat was niet makkelijk, want hij is zijn idool. Maar dat contact heeft hem enorm geholpen. Alleen al het idee om met hem te trainen maakte hem weer hongerig.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 2
Ligue 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
België
Lucas Stassin

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Met voorbedachte rade? Rayane Bounida krijgt opvallend nieuws nadat hij België links liet liggen petrovic petrovic over Eindelijk nog eens een spits uit de eigen opleiding bij Anderlecht? In deze jongen geloven ze Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Analist is zeker: dit wordt de scherprechter in het titeldebat van de Jupiler Pro League YoniVL YoniVL over Vanheusden komt met opvallend voorstel op de proppen voor blessures in het voetbal Beauvanderheyden Beauvanderheyden over Geen hoge lonen bij Union, maar premies zijn hallucinant: dit verdienden de Unionisten al wiad wiad over Lyon, Atalanta, Club Brugge en KV Mechelen willen hem: dit heeft jonge Belgische verdediger te zeggen Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Waarom Club Brugge ineens het grote voorbeeld is geworden voor alle clubs die willen bouwen Bartboek Bartboek over Anderlecht-fans dromen, Napoli twijfelt: waar ligt Lukaku's toekomst? franchi franchi over Zonder Romelu Lukaku zou het kunnen, toch? Rudi Garcia kan dit gewaagd, maar beproefd succesrecept uitproberen in de VS YoniVL YoniVL over Belgische Mededingingsautoriteit doet Belgisch voetbal wankelen: 'Pro League riskeert monsterboetes als regels niét meteen wijzigen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved