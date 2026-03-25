OFFICIEEL STVV legt grote naam onder contract

STVV heeft Yanis Ngoy een eerste profcontract gegeven. De 17-jarige doelman is de broer van Rode Duivel Nathan Ngoy.

Ngoy krijgt profcontract bij STVV

Yanis Ngoy trainde dit seizoen al meerdere keren mee met de A-kern van STVV. Hij kwam ook al acht keer in actie voor STVV Youth.

De club laat op haar officiële kanalen nu weten dat Ngoy een eerste profovereenkomst ondertekend heeft bij de club, zo staat er te lezen.

“STVV en Yanis Ngoy gaan met elkaar in zee. De 17-jarige doelman ondertekent zijn eerste profcontract bij de Kanaries”, klinkt het.

Overgekomen van Lille

Hij speelt al eventjes bij de club. “De jonge doelman maakte in juli 2023 de overstap van het Franse LOSC Lille, waar ook zijn broer en huidig Rode Duivel Nathan actief is.”



STVV wenst de speler heel veel succes in zijn verdere ontwikkeling als doelman en hoopt uiteraard dat hij ooit de plaats van eerste doelman in de club kan innemen.