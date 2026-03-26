Lyon, Atalanta, Club Brugge en KV Mechelen willen hem: dit heeft jonge Belgische verdediger te zeggen

Manoël Verhaeghe is aan een prima seizoen bezig in de Challenger Pro League. De jonge centrale verdediger van RWDM Brussels lijkt dan ook klaar voor een stap hogerop. Er is interesse uit binnen- en buitenland. Club Brugge en KV Mechelen hengelen onder meer naar zijn diensten.

Het gaat snel voor Manoël Verhaeghe. De jonge verdediger mocht deze week 18 kaarsjes uitblazen en werd ook voor het eerst opgeroepen voor de Rode Duivels U18. Zo blijven zijn prestaties bij RWDM Brussels niet onopgemerkt.

Op referentiesite Transfermarkt wordt Manoel Verhaeghe nog altijd op 800.000 euro geschat. Hij ligt in het Edmond Machtensstadion onder contract tot 30 juni 2027, wat betekent dat er komende zomer een beslissing moet worden genomen. 

En dus is de vraag: wat gaat er komende zomer gebeuren met hem? Club Brugge en KV Mechelen wilden hem afgelopen winter al in huis halen, maar met Atalanta Bergamo en Olympique Lyon zijn er ook buitenlandse kapers op de kust.

Verhaeghe zelf? Die blijft er rustig onder. “Ik probeerde er geen aandacht aan te besteden en concentreerde me op het voetbal", aldus de centrale verdediger over de zaak in een gesprek met La Dernière Heure rond de selectie voor de U18.

Lees ook... Basisspeler van RWDM op weg naar JPL of Europese topcompetitie?
"Maar ik zal niet ontkennen dat ik blij ben met deze belangstelling. Het betekent dat mensen waarderen wat ze op het veld zien en dat ik op deze manier verder moet gaan." Aan Verhaeghe om dat de komende maanden nog meer te laten zien.

'Duitse topclubs willen Arsenal aftroeven voor speler Club Brugge'

Julien Duranville over terugkeer naar Anderlecht: "Ik ontken het niet..."

Eindelijk nog eens een spits uit de eigen opleiding bij Anderlecht? In deze jongen geloven ze

Waarom Club Brugge ineens het grote voorbeeld is geworden voor alle clubs die willen bouwen

't Is allemaal bijzaak voor Vincent Kompany, maar... twee indrukwekkende records staan op sneuvelen

KV Mechelen knoopt touwtjes aan elkaar met opvallende constructie

Héél pikante transfer voor Real Madrid? Sterspeler spreekt er nu zelf over: "Kan je niet zomaar afwijzen"

Vincent Mannaert ziet groot probleem bij... verdedigers: "De slinger is te veel doorgeslagen"

Basisspeler van RWDM op weg naar JPL of Europese topcompetitie?

Verrassende update over Romelu Lukaku: "Geen medisch probleem"

Rode Duivel dankzij Romelu Lukaku: "Romelu zei dat hij hem moest bellen om hulp"

Nederland heeft zelfde probleem als België: ze willen toptalent met recent verleden in JPL niet verliezen

Premier League-koploper Arsenal zet zinnen op sterspeler van PSG (en die ziet het zitten)

Anderlecht-fans dromen, Napoli twijfelt: waar ligt Lukaku's toekomst?

Met voorbedachte rade? Rayane Bounida krijgt opvallend nieuws nadat hij België links liet liggen

Zoektocht Anderlecht gaat voort: ook deze oude bekende zal niet de nieuwe sportief directeur worden

'Liverpool schakelt versnelling hoger in zoektocht naar vervanger voor Mo Salah en komt daarbij uit bij 18-voudig Rode Duivel'

Zonder Romelu Lukaku zou het kunnen, toch? Rudi Garcia kan dit gewaagd, maar beproefd succesrecept uitproberen in de VS

Jérémy Taravel moet het zonder hem doen: 'Anderlecht-speler moet kruis maken over de rest van het seizoen'

OFFICIEEL: KAA Gent ziet Vidarsson met onmiddellijke ingang vertrekken

OFFICIEEL: Sporting Lokeren heeft een nieuwe sportief directeur én het is een gekende naam

Bod van 60 miljoen euro én héél lucratief loon maken hem niét gek: 'Tielemans weigert transfer en wil zelfs contractverlenging bij Aston Villa'

'Real Madrid verrast en haalt Cristiano Junior naar het Estadio Santiago Bernabeu'

De ene zijn dood is de ander zijn brood? 'Carl Hoefkens op de schop bij NAC, Belgische coach is er als de kippen bij om over te nemen'

OFFICIEEL: Standard troeft Cercle Brugge en Charleroi af én heeft eerste zomertransfer beet

Trainen en zo'n elf uur vliegen: Zo zag de dag van de Rode Duivels eruit

Kenneth Bornauw komt met belangrijke update over toekomst van Nathan De Cat bij RSC Anderlecht

Analist is zeker: dit wordt de scherprechter in het titeldebat van de Jupiler Pro League

Daar is Frenkie de Jong! Barça vat titelsprint (én Clasico) aan op quasi volle sterkte

Goed nieuws voor Antwerp: "Ze zitten op het juiste pad"

Het nieuwe wapen van Standard: gelanceerd door Covid en 14u in de auto voor oefenduel

De geschiedenis herhaalt zich... niet! 'PSG biedt 350 miljoen euro (!) voor sterspeler, maar deze keer weigert Barça categoriek'

Geen hoge lonen bij Union, maar premies zijn hallucinant: dit verdienden de Unionisten al

Wordt Nathan De Cat ook beïnvloed door... zijn schoonbroer? "Ik kan uiteraard wel helpen"

Oosting is wel héél positief: seizoen van Antwerp kent traject dat men kan verwachten na een trainersontslag Opinie

Dit is het nieuwe voorstel voor de quota van beloftenploegen in 1B: en ook dat zal tegenkanting krijgen

Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

