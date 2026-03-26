Lyon, Atalanta, Club Brugge en KV Mechelen willen hem: dit heeft jonge Belgische verdediger te zeggen

Manoël Verhaeghe is aan een prima seizoen bezig in de Challenger Pro League. De jonge centrale verdediger van RWDM Brussels lijkt dan ook klaar voor een stap hogerop. Er is interesse uit binnen- en buitenland. Club Brugge en KV Mechelen hengelen onder meer naar zijn diensten.

Het gaat snel voor Manoël Verhaeghe. De jonge verdediger mocht deze week 18 kaarsjes uitblazen en werd ook voor het eerst opgeroepen voor de Rode Duivels U18. Zo blijven zijn prestaties bij RWDM Brussels niet onopgemerkt.

Gaat Manoël Verhaeghe naar de Jupiler Pro League of het buitenland?

Op referentiesite Transfermarkt wordt Manoel Verhaeghe nog altijd op 800.000 euro geschat. Hij ligt in het Edmond Machtensstadion onder contract tot 30 juni 2027, wat betekent dat er komende zomer een beslissing moet worden genomen.

En dus is de vraag: wat gaat er komende zomer gebeuren met hem? Club Brugge en KV Mechelen wilden hem afgelopen winter al in huis halen, maar met Atalanta Bergamo en Olympique Lyon zijn er ook buitenlandse kapers op de kust.

Verhaeghe blijft rustig onder de zaak

Verhaeghe zelf? Die blijft er rustig onder. “Ik probeerde er geen aandacht aan te besteden en concentreerde me op het voetbal", aldus de centrale verdediger over de zaak in een gesprek met La Dernière Heure rond de selectie voor de U18.

"Maar ik zal niet ontkennen dat ik blij ben met deze belangstelling. Het betekent dat mensen waarderen wat ze op het veld zien en dat ik op deze manier verder moet gaan." Aan Verhaeghe om dat de komende maanden nog meer te laten zien.