Analist is zeker: dit wordt de scherprechter in het titeldebat van de Jupiler Pro League

De Champions' Play-offs van de Belgische competitie beloven verrassend te worden, aldus analist Alex Teklak. Hij wijst erop dat het vooraf niemand had verwacht dat STVV en KV Mechelen in de top 6 zouden eindigen.

Teklak benadrukt dat het opmerkelijk is dat clubs met meer middelen, zoals Genk, of ambitieuze teams zoals Charleroi, het niet hebben gered naar de play-offs. Bij KV Mechelen ziet hij het harde werk van trainers Vanderbiest en Van Handenhoven terug. “Zij hebben hun werk goed gedaan in een speciale competitie waar slechts één club kan degraderen", aldus Teklak in La DH.

Voor STVV ziet Teklak een specifieke rol in de play-offs. “Ze kunnen thuis erg lastig zijn dankzij hun discipline en enthousiasme", zegt hij. De club kan volgens hem een soort ‘scherprechter’ zijn in de titelstrijd, waarbij ze het verloop van de competitie kunnen beïnvloeden zonder dat ze zelf een grote rol spelen in de titelstrijd.

KV Mechelen heeft niets te verliezen

KV Mechelen staat eveneens in een bijzondere positie. Teklak merkt op dat de club niets te verliezen heeft en vrij kan spelen in de play-offs. Hun mentale vrijheid kan een voordeel zijn, al hangt veel af van de vorm die ze op dat moment laten zien.

Analist Teklak waarschuwt ook dat de play-offs vaak verrassingen opleveren. “Er is vaak een team dat volledig naast zijn schoenen loopt. Dat zou ik niemand toewensen, noch STVV noch KV Mechelen", zegt hij. Het blijft dus afwachten wie hun kansen grijpt en wie teleurstelt.

Uiteindelijk schetst Teklak een spannende start van de Champions Play-offs, waarin kleine clubs het verschil kunnen maken. “Het wordt interessant om te zien welke rol STVV en KV Mechelen spelen in deze fase van de competitie."