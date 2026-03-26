Met voorbedachte rade? Rayane Bounida krijgt opvallend nieuws nadat hij België links liet liggen

Enkele dagen nadat Rayane Bounida definitief koos voor een interlandcarrière bij Marokko in plaats van de Rode Duivels, is de jonge middenvelder meteen opgeroepen voor de nationale ploeg. De speler van Ajax mag zich voor het eerst officieel bij de selectie voegen.

De Marokkaanse bond maakte het nieuws zelf bekend via sociale media. “Het avontuur begint”, klonk het veelzeggend. Voor bondscoach Mohamed Ouahbi lag de weg plots open om het voormalige toptalent van RSC Anderlecht bij de groep te halen.

Aanvankelijk zat Bounida niet in de selectie voor de komende interlands, maar na zijn duidelijke keuze voor Marokko werd hij alsnog toegevoegd. De nationale ploeg neemt het in oefenwedstrijden op tegen Ecuador en Paraguay.

De Belgische voetbalbond had nochtans de voorbije maanden intensief contact met Bounida en zijn entourage. Onder anderen beloftencoach Gill Swerts en technisch directeur Vincent Mannaert probeerden hem te overtuigen met hun sportieve plannen voor de toekomst.

Daarbij werd echter bewust geen garantie op speelminuten of selectie gegeven. Bounida, die liefst 41 interlands afwerkte voor de Belgische jeugdelftallen en vorig jaar nog twee invalbeurten kreeg bij de U21, koos uiteindelijk toch voor een ander pad.

De creatieve middenvelder liet verstaan dat zijn hart bij Marokko ligt en dat hij zijn internationale toekomst daar ziet. De Belgische bond nam die beslissing zonder problemen aan en bleef trouw aan haar principe om niet mee te gaan in beloftes of extra sportieve garanties.