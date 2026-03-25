Vanheusden komt met opvallend voorstel op de proppen voor blessures in het voetbal

Zinho Vanheusden is tijdens zijn profcarrière enorm getroffen geweest door blessures. Het betekende uiteindelijk het einde van zijn voetbaldroom.

Rol voor de voetbalbond bij blessures

Als er één persoon is die jaren aan een stuk het slachtoffer was van zware blessures, dan was het wel Zinho Vanheusden. Hij leek precies van de ene in de andere te hervallen.

Ondertussen is zijn carrière helemaal voorbij, maar het blijft hem bezighouden. Hij doet in La Dernière Heure zelfs een voorstel om voetballers met blessures beter te begeleiden, maar vooral te beschermen tegen zichzelf en hun club.

“Wanneer je geblesseerd bent, wil iedereen dat je weer gaat spelen. Te beginnen bij jezelf, en ik heb fouten gemaakt. Maar misschien was het nodig geweest om iemand extern aan de club te hebben om ons beter te beschermen”, klinkt het in La Dernière Heure.

Hij ziet een rol weggelegd voor de Belgische voetbalbond om blessures beter te begeleiden en controleren. “Als een speler zijn kruisband scheurt, zou hij niet mogen spelen vóór zes of zeven maanden, anders volgt er een boete.”

Luisteren naar de chirurg

Vanheusden zag ook dat het succes van een club vaak bepalend was hoe een blessure behandeld werd. Als een club het goed doet, dan geven ze tijd. “Maar als het omgekeerd is, zeggen ze: ‘jij gaat spelen, mijn vriend’…”





Niemand luistert op dat moment nog naar de chirurg die de operatie deed. “De speler wil spelen, de club, de coach ook. Het is niet dat de knie niet klaar is, maar het lichaam is het niet meer na zes maanden zonder training. Ik zeg het: je denkt dat je klaar bent, maar geloof me, dat ben je niet. Je moet het stap voor stap opbouwen…”, besluit hij.