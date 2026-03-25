Bod van 60 miljoen euro én héél lucratief loon maken hem niét gek: 'Tielemans weigert transfer en wil zelfs contractverlenging bij Aston Villa'

Foto: © photonews
Youri Tielemans laat zich niét naar de uitgang duwen door Aston Villa. De Rode Duivel kan héél véél geld verdienen in Saoedi-Arabië, maar wil in Birmingham blijven.

We schreven eerder al dat Aston Villa op zoek is naar vers geld. De kortste én meest efficiënte oplossing: Youri Tielemans en andere sterkhouders verkopen.

Enerzijds willen The Lions de kloof met de Engelse topclubs definitief dichten, anderzijds balanceert Aston Villa op het randje van het financieel toelaatbare. De club kreeg al een boete van negen miljoen euro opgelegd.

Bod van 60 miljoen euro ligt op tafel

Al Ittihad Club trekt ondertussen steeds nadrukkelijker aan de mouw van Tielemans. De Saoedische topclub is bereid zestig miljoen euro op tafel te leggen. Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van de 28-jarige middenvelder op 35 miljoen euro.

De Engelse media weten dat Tielemans géén oren heeft naar een vertrek bij Aston Villa. De 81-voudig Rode Duivel heeft intern aangegeven dat een verhuis (naar het Midden-Oosten) voor hem geen optie is.

Geen vertrek, maar een contractverlenging?


Tielemans heeft een contract tot medio 2028 in Villa Park. Volgens de laatste berichtgeving gaat Aston Villa mee in de wil van onze landgenoot en wordt er zelfs een contractverlenging overwogen.

Jérémy Taravel moet het zonder hem doen: 'Anderlecht-speler moet kruis maken over de rest van het seizoen'

 Speeldag 31
Wolverhampton Wolverhampton 2-2 Arsenal Arsenal
Bournemouth Bournemouth 2-2 Manchester United Manchester United
Brighton Brighton 2-1 Liverpool FC Liverpool FC
Fulham Fulham 3-1 Burnley Burnley
Manchester City Manchester City Uitg Crystal Palace Crystal Palace
Everton Everton 3-0 Chelsea Chelsea
Leeds United Leeds United 0-0 Brentford Brentford
Newcastle United Newcastle United 1-2 Sunderland Sunderland
Tottenham Tottenham 0-3 Nottingham Forest Nottingham Forest
Aston Villa Aston Villa 2-0 West Ham Utd West Ham Utd

