Premier League-koploper Arsenal zet zinnen op sterspeler van PSG (en die ziet het zitten)

Arsenal wil komende zomer stevig uitpakken op de transfermarkt. De Londense club, met Mikel Arteta aan het roer, is al volop bezig met het uittekenen van een ambitieus plan om de kern te versterken.

Bovenaan het verlanglijstje prijkt Khvicha Kvaratskhelia. De flankaanvaller van Paris Saint-Germain zou intern naar voren zijn geschoven als een absolute topprioriteit om de aanvalslinie van extra kwaliteit te voorzien, weet The Independent.

De entourage van de Georgiër zou openstaan voor een overstap naar de Premier League, wat Arsenal hoop geeft. Toch lijkt een deal verre van evident, aangezien PSG weinig redenen heeft om een van zijn sterspelers zomaar te laten vertrekken, al zou de speler zelf het wel zien zitten.

Kvaratskhelia ligt nog meerdere jaren onder contract in Parijs en vertegenwoordigt een marktwaarde van om en bij de 90 miljoen euro. De Franse topclub, gesteund door Qatarese eigenaars, staat bovendien bekend als een harde onderhandelaar.

Bij Arsenal beseffen ze dan ook dat er eerst plaats moet worden gemaakt binnen de selectie én het budget. Een uitgaande toptransfer lijkt noodzakelijk voordat er effectief kan worden doorgeduwd voor de komst van de Georgische dribbelaar.


Mocht de piste-Kvaratskhelia toch te moeilijk blijken, dan ligt er met Julián Álvarez van Atlético Madrid een alternatief klaar. Al hangt ook daar een stevig prijskaartje aan vast, waardoor Arsenal voor belangrijke keuzes staat deze zomer.

'Duitse topclubs willen Arsenal aftroeven voor speler Club Brugge'

12:40
Ligue 1

 Speeldag 27
RC Lens RC Lens 5-1 Angers Angers
Toulouse Toulouse 1-0 Lorient Lorient
Auxerre Auxerre 3-0 Stade Brestois Stade Brestois
Nice Nice 0-4 PSG PSG
Lyon Lyon 1-2 Monaco Monaco
Marseille Marseille 1-2 Lille OSC Lille OSC
Rennes Rennes 0-0 Metz Metz
Paris FC Paris FC 3-2 Le Havre Le Havre
Nantes Nantes 2-3 Strasbourg Strasbourg

