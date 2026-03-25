De geschiedenis herhaalt zich... niet! 'PSG biedt 350 miljoen euro (!) voor sterspeler, maar deze keer weigert Barça categoriek'

Veegt PSG het transferrecord nog eens van de tabellen? De Parijse grootmacht richt de pijlen op Lamine Yamal. En de cijfers zijn van de pot gerukt.

Het huidige transferrecord staat nog steeds op naam van Neymar. PSG betaalde in 2019 maar liefst 222 miljoen euro om de Braziliaan weg te plukken bij FC Barcelona.

Ook deze keer zijn twee hoofdrolspelers dezelfde: opnieuw wil PSG een absolute sterspeler ophalen in Camp Nou. Deze keer gaat het om Lamine Yamal.

350 miljoen (!) euro

Fichajes weet dat PSG maar liefst 350 miljoen euro wil betalen om Yamal naar Parijs te halen. Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van de 18-jarige flankaanvaller op 200 miljoen euro.

Een transfer zou de financiële problemen van Barcelona in één klap oplossen. Toch lijkt de poging van PSG weinig tot geen kans op slagen te hebben.

Joan Laporta wil niét overstag gaan



Voor Joan Laporta staat Yamal symbool voor La Masia én wordt hij in Camp Nou gezien als de rechtmatige opvolger van Lionel Messi. Bovendien werd de zakenman net herverkozen als voorzitter. Yamal nu verkopen zou een deuk in het imago betekenen.