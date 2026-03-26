Vincent Mannaert ziet groot probleem bij... verdedigers: "De slinger is te veel doorgeslagen"

De KBVB wil een duidelijke koerswijziging doorvoeren in de opleiding van verdedigers. Het doel is om binnen enkele jaren opnieuw meer fysieke en pure verdedigers af te leveren voor de Rode Duivels, zoals vroeger het geval was.

Volgens technisch directeur Vincent Mannaert is de balans vandaag zoek. “De slinger is te ver doorgeslagen naar spelers met goeie voetjes”, stelt hij in Het Nieuwsblad. “We merken dat jonge verdedigers bepaalde fundamenten van het echte verdedigen minder goed beheersen.”

Die evolutie komt er niet zomaar. “In het verleden is er sterk ingezet op opbouw van achteruit, geïnspireerd door Nederlandse en Spaanse modellen”, legt Mannaert uit. “Dat heeft een enorme impact gehad op de manier waarop we spelers opleiden in België.”

Belgische verdedigers kunnen niet echt meer... verdedigen

Het gevolg is dat typische defensieve kwaliteiten minder aandacht kregen. “Fysiek contact, één-op-één-duels en het verdedigen van de zestien… dat zijn zaken waarin we vandaag tekortkomen”, klinkt het. “Als je naar de Rode Duivels kijkt, zie je dat we nood hebben aan spelers die duels kunnen winnen.”

Volgens Mannaert vallen bepaalde profielen daardoor zelfs uit de boot. “Als je alleen focust op techniek, verdwijnen spelers met gestalte snel uit beeld. Terwijl net dat fysieke aspect een groot voordeel is, zeker op stilstaande fases en voorzetten.”

Lees ook... Rode Duivel dankzij Romelu Lukaku: "Romelu zei dat hij hem moest bellen om hulp"›

Om dat tij te keren werkt de bond samen met de Pro League en opleidingsinstanties. Ook Jan Vertonghen wordt betrokken bij het project. “We moeten opnieuw aansluiting vinden met de kunst van het verdedigen”, besluit Mannaert. “Maar het zal vier tot zes jaar duren voor we daar de vruchten van plukken.”

