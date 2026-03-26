Anderlecht-fans dromen, Napoli twijfelt: waar ligt Lukaku's toekomst?

Anderlecht-fans dromen, Napoli twijfelt: waar ligt Lukaku's toekomst?
Romelu Lukaku is niet meegereisd met de Rode Duivels naar de Verenigde Staten en is teruggekeerd naar Napoli om er individueel aan zijn conditie te werken. Die beslissing zorgt zowel in België als in Italië voor heel wat vragen over zijn vorm en toekomst.

In eigen land groeit de bezorgdheid met het oog op het WK, terwijl in Italië de speculaties over zijn rol bij Napoli toenemen. De spits speelde dit seizoen amper na een zware hamstringblessure en moet het momenteel doen met beperkte speelminuten.

Nochtans leek Lukaku recent nog belangrijk met een late winning goal tegen Hellas Verona, maar in de daaropvolgende wedstrijden tegen Lecce en Cagliari bleef hij gewoon op de bank. Zijn frustratie daarover was duidelijk zichtbaar.

Na overleg met bondscoach Rudi Garcia werd beslist om geen risico’s te nemen en hem niet mee te nemen op stage. Medisch lijkt er geen probleem meer, maar bij Napoli willen ze hem verder klaarstomen. In Italiaanse media klinkt het tegelijk dat hij mogelijk niet volledig fit is voor de topper tegen AC Milan.

Romelu Lukaku zou wel eens tweede spits bij Napoli kunnen worden

Ondertussen groeit ook de concurrentie in Napels. Rasmus Højlund maakt indruk en lijkt klaar om een grotere rol op te eisen. Met zijn jonge leeftijd en sterke prestaties vormt hij een serieus alternatief, wat de positie van Lukaku onder druk zet. Het ziet er naar uit dat Napoli zijn aankoopoptie ook zal lichten waardoor Lukaku tweede spits zou kunnen worden.

De toekomst van Lukaku blijft daardoor onzeker. Een vertrek lijkt niet uitgesloten, al zijn de opties beperkt door zijn hoge loon. Terwijl clubs uit Saudi-Arabië en Turkije op de loer liggen, blijven sommige fans van RSC Anderlecht dromen van een terugkeer, zeker nadat hij recent nog opdook op Neerpede om zijn zoon aan het werk te zien.

Met voorbedachte rade? Rayane Bounida krijgt opvallend nieuws nadat hij België links liet liggen

Met voorbedachte rade? Rayane Bounida krijgt opvallend nieuws nadat hij België links liet liggen

Zonder Romelu Lukaku zou het kunnen, toch? Rudi Garcia kan dit gewaagd, maar beproefd succesrecept uitproberen in de VS

Zonder Romelu Lukaku zou het kunnen, toch? Rudi Garcia kan dit gewaagd, maar beproefd succesrecept uitproberen in de VS

KV Mechelen knoopt touwtjes aan elkaar met opvallende constructie

KV Mechelen knoopt touwtjes aan elkaar met opvallende constructie

Zoektocht Anderlecht gaat voort: ook deze oude bekende zal niet de nieuwe sportief directeur worden

Zoektocht Anderlecht gaat voort: ook deze oude bekende zal niet de nieuwe sportief directeur worden

Jérémy Taravel moet het zonder hem doen: 'Anderlecht-speler moet kruis maken over de rest van het seizoen'

Jérémy Taravel moet het zonder hem doen: 'Anderlecht-speler moet kruis maken over de rest van het seizoen'

Afzeggen Romelu Lukaku is flashback naar vorig WK: ook Rudi Garcia werd er door verrast

Afzeggen Romelu Lukaku is flashback naar vorig WK: ook Rudi Garcia werd er door verrast

Trainen en zo'n elf uur vliegen: Zo zag de dag van de Rode Duivels eruit

Trainen en zo'n elf uur vliegen: Zo zag de dag van de Rode Duivels eruit

Géén Lukaku bij de Rode Duivels zorgt meteen voor héél véél duidelijkheid rond eerdere speculaties

Géén Lukaku bij de Rode Duivels zorgt meteen voor héél véél duidelijkheid rond eerdere speculaties

'Liverpool schakelt versnelling hoger in zoektocht naar vervanger voor Mo Salah en komt daarbij uit bij 18-voudig Rode Duivel'

'Liverpool schakelt versnelling hoger in zoektocht naar vervanger voor Mo Salah en komt daarbij uit bij 18-voudig Rode Duivel'

Wordt Nathan De Cat ook beïnvloed door... zijn schoonbroer? "Ik kan uiteraard wel helpen"

Wordt Nathan De Cat ook beïnvloed door... zijn schoonbroer? "Ik kan uiteraard wel helpen"

Kenneth Bornauw komt met belangrijke update over toekomst van Nathan De Cat bij RSC Anderlecht

Kenneth Bornauw komt met belangrijke update over toekomst van Nathan De Cat bij RSC Anderlecht

OFFICIEEL: KAA Gent ziet Vidarsson met onmiddellijke ingang vertrekken

OFFICIEEL: KAA Gent ziet Vidarsson met onmiddellijke ingang vertrekken

OFFICIEEL: Sporting Lokeren heeft een nieuwe sportief directeur én het is een gekende naam

OFFICIEEL: Sporting Lokeren heeft een nieuwe sportief directeur én het is een gekende naam

Bod van 60 miljoen euro én héél lucratief loon maken hem niét gek: 'Tielemans weigert transfer en wil zelfs contractverlenging bij Aston Villa'

Bod van 60 miljoen euro én héél lucratief loon maken hem niét gek: 'Tielemans weigert transfer en wil zelfs contractverlenging bij Aston Villa'

Toptalent Julien Duranville geeft inzicht in zijn vele blessures en zijn transfer: "De coach had zijn visie"

Toptalent Julien Duranville geeft inzicht in zijn vele blessures en zijn transfer: "De coach had zijn visie"

'Real Madrid verrast en haalt Cristiano Junior naar het Estadio Santiago Bernabeu'

'Real Madrid verrast en haalt Cristiano Junior naar het Estadio Santiago Bernabeu'

De ene zijn dood is de ander zijn brood? 'Carl Hoefkens op de schop bij NAC, Belgische coach is er als de kippen bij om over te nemen'

De ene zijn dood is de ander zijn brood? 'Carl Hoefkens op de schop bij NAC, Belgische coach is er als de kippen bij om over te nemen'

OFFICIEEL: Standard troeft Cercle Brugge en Charleroi af én heeft eerste zomertransfer beet

OFFICIEEL: Standard troeft Cercle Brugge en Charleroi af én heeft eerste zomertransfer beet

Daar is Frenkie de Jong! Barça vat titelsprint (én Clasico) aan op quasi volle sterkte

Daar is Frenkie de Jong! Barça vat titelsprint (én Clasico) aan op quasi volle sterkte

🎥 Wauw! Anderlecht-aanvaller Cvetkovic scoort werelddoelpunt

🎥 Wauw! Anderlecht-aanvaller Cvetkovic scoort werelddoelpunt

Goed nieuws voor Antwerp: "Ze zitten op het juiste pad"

Goed nieuws voor Antwerp: "Ze zitten op het juiste pad"

Het nieuwe wapen van Standard: gelanceerd door Covid en 14u in de auto voor oefenduel

Het nieuwe wapen van Standard: gelanceerd door Covid en 14u in de auto voor oefenduel

De geschiedenis herhaalt zich... niet! 'PSG biedt 350 miljoen euro (!) voor sterspeler, maar deze keer weigert Barça categoriek'

De geschiedenis herhaalt zich... niet! 'PSG biedt 350 miljoen euro (!) voor sterspeler, maar deze keer weigert Barça categoriek'

Geen hoge lonen bij Union, maar premies zijn hallucinant: dit verdienden de Unionisten al

Geen hoge lonen bij Union, maar premies zijn hallucinant: dit verdienden de Unionisten al

Haalt Anderlecht absolute publiekslieveling terug voor... de Futures?

Haalt Anderlecht absolute publiekslieveling terug voor... de Futures?

Analist is zeker: dit wordt de scherprechter in het titeldebat van de Jupiler Pro League

Analist is zeker: dit wordt de scherprechter in het titeldebat van de Jupiler Pro League

Nederland in de ban van 'paspoortgate': wat is er aan de hand en wat betekent het?

Nederland in de ban van 'paspoortgate': wat is er aan de hand en wat betekent het?

Oosting is wel héél positief: seizoen van Antwerp kent traject dat men kan verwachten na een trainersontslag Opinie

Oosting is wel héél positief: seizoen van Antwerp kent traject dat men kan verwachten na een trainersontslag

Anderlecht moet Wouter Vandenhaute ook dankbaar zijn: sporteconoom ontleedt zijn beleid

Anderlecht moet Wouter Vandenhaute ook dankbaar zijn: sporteconoom ontleedt zijn beleid

Dit is het nieuwe voorstel voor de quota van beloftenploegen in 1B: en ook dat zal tegenkanting krijgen

Dit is het nieuwe voorstel voor de quota van beloftenploegen in 1B: en ook dat zal tegenkanting krijgen

Kompany en Bayern zetten voet neer: sterspeler mag zelfs voor 200 miljoen euro niet vertrekken

Kompany en Bayern zetten voet neer: sterspeler mag zelfs voor 200 miljoen euro niet vertrekken

"Hij geraakt zijn man niet meer voorbij": zorgen voor Royal Antwerp FC

"Hij geraakt zijn man niet meer voorbij": zorgen voor Royal Antwerp FC

Ondanks alle miserie van de laatste maanden: "Alle wedstrijden winnen"

Ondanks alle miserie van de laatste maanden: "Alle wedstrijden winnen"

"We gooien het weg, zonde": Kenneth Bornauw spreekt klare taal

"We gooien het weg, zonde": Kenneth Bornauw spreekt klare taal

Ex-Antwerp-speler voetbalt nu in oorlogsgebied: "Anderhalve minuut om de saferoom te bereiken"

Ex-Antwerp-speler voetbalt nu in oorlogsgebied: "Anderhalve minuut om de saferoom te bereiken"

Anderlecht jaagt op toptalent van Borussia Dortmund, concurrentie komt uit Nederland

Anderlecht jaagt op toptalent van Borussia Dortmund, concurrentie komt uit Nederland

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

