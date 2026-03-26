Anderlecht-fans dromen, Napoli twijfelt: waar ligt Lukaku's toekomst?

Romelu Lukaku is niet meegereisd met de Rode Duivels naar de Verenigde Staten en is teruggekeerd naar Napoli om er individueel aan zijn conditie te werken. Die beslissing zorgt zowel in België als in Italië voor heel wat vragen over zijn vorm en toekomst.

In eigen land groeit de bezorgdheid met het oog op het WK, terwijl in Italië de speculaties over zijn rol bij Napoli toenemen. De spits speelde dit seizoen amper na een zware hamstringblessure en moet het momenteel doen met beperkte speelminuten.

Nochtans leek Lukaku recent nog belangrijk met een late winning goal tegen Hellas Verona, maar in de daaropvolgende wedstrijden tegen Lecce en Cagliari bleef hij gewoon op de bank. Zijn frustratie daarover was duidelijk zichtbaar.

Na overleg met bondscoach Rudi Garcia werd beslist om geen risico’s te nemen en hem niet mee te nemen op stage. Medisch lijkt er geen probleem meer, maar bij Napoli willen ze hem verder klaarstomen. In Italiaanse media klinkt het tegelijk dat hij mogelijk niet volledig fit is voor de topper tegen AC Milan.

Romelu Lukaku zou wel eens tweede spits bij Napoli kunnen worden

Ondertussen groeit ook de concurrentie in Napels. Rasmus Højlund maakt indruk en lijkt klaar om een grotere rol op te eisen. Met zijn jonge leeftijd en sterke prestaties vormt hij een serieus alternatief, wat de positie van Lukaku onder druk zet. Het ziet er naar uit dat Napoli zijn aankoopoptie ook zal lichten waardoor Lukaku tweede spits zou kunnen worden.

De toekomst van Lukaku blijft daardoor onzeker. Een vertrek lijkt niet uitgesloten, al zijn de opties beperkt door zijn hoge loon. Terwijl clubs uit Saudi-Arabië en Turkije op de loer liggen, blijven sommige fans van RSC Anderlecht dromen van een terugkeer, zeker nadat hij recent nog opdook op Neerpede om zijn zoon aan het werk te zien.