'Liverpool schakelt versnelling hoger in zoektocht naar vervanger voor Mo Salah en komt daarbij uit bij 18-voudig Rode Duivel'

Mo Salah kondigde dinsdag zijn afscheid aan bij Liverpool FC. De Engelse grootmacht is op zoek naar een opvolger. En daarbij zijn ze bij een Rode Duivel uitgekomen.

Mo Salah verlaat Liverpool FC - ondanks een lopend contract tot medio 2027 - op het einde van het seizoen. Dat heeft de Egyptenaar dinsdag zelf bevestigd.

The Reds zijn ondertussen al eventjes op zoek naar een opvolger. Er passeerden al enkele namen op de geruchtenmolen, maar volgens de Engelse media is Liverpool concreet voor een Rode Duivel.

Johan Bakayoko als vervanger van Mo Salah

De Engelse grootmacht richt de pijlen op Johan Bakayoko. De 22-jarige flankaanvaller werd dit seizoen afgeremd door blessures, maar toonde in het verleden uiteraard al dat hij héél véél in zijn mars heeft.

Bakayoko ligt momenteel tot medio 2030 onder contract bij RB Leipzig. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 22 miljoen euro. In het Nederlands: Liverpool ziet het potentieel om een slag te slaan.

Is uitstel deze keer géén afstel?



Voor de volledigheid: Liverpool volgt de prestaties van Bakayoko al een tijdje. Ook in zijn periode bij PSV werd de 18-voudig Rode Duivel in verband gebracht met een transfer naar Anfield Road… als vervanger van Salah. Is uitstel is dit geval géén afstel?