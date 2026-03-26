Julien Duranville over terugkeer naar Anderlecht: "Ik ontken het niet..."

Julien Duranville is in het programma *Sur Le Grill* op RTBF teruggekomen op zijn vertrek bij RSC Anderlecht richting Borussia Dortmund eind 2023. Hij werd ook gevraagd naar de geruchten over een mogelijke uitleenbeurt aan de Brusselse club deze winter.

Hij heeft absoluut geen spijt van zijn vertrek bij Anderlecht: “Als ik het opnieuw moest doen, zou ik dezelfde beslissing nemen. Ik heb geen enkel spijt, ik ben niet te vroeg vertrokken zoals sommigen hebben gezegd. Natuurlijk is niet alles eenvoudig geweest, maar wat ik heb meegemaakt heeft me veel geleerd… en heel snel ook.”

“Ik trek lessen uit wat ik heb meegemaakt en uit de fouten die ik heb gemaakt. Dat helpt me vandaag als speler en zal me ook in mijn verdere carrière blijven helpen.”

Terugkeer naar Anderlecht was aan de orde

Een terugkeer naar Anderlecht deze winter deed de ronde in de geruchtenmolen, maar uiteindelijk trok hij naar FC Basel. “Ik ontken niet dat er iets geweest is, maar ik kan en wil er niet meer over zeggen,” legt hij uit.

“Daarna blijft Anderlecht altijd mijn favoriete club: het is voor altijd mijn tweede thuis. De beslissing die ik moest nemen was moeilijk, want er is de keuze van het hart… en wat het beste is voor mijn carrière en voor mezelf. Ik moest knopen doorhakken en alle mogelijke scenario’s overwegen. Ik wil er niet meer over zeggen.”

De jonge flankaanvaller beseft dat er nog veel marge is. “Als ik mijn carrière tot nu toe een score moet geven, geef ik mezelf een 5 op 10. Maximum 6. Omdat ik heel goed weet dat ik nog veel, veel beter kan: wat in mij zit, is er nog niet volledig uitgekomen.”