KV Mechelen knoopt touwtjes aan elkaar met opvallende constructie

Foto: © photonews
Word fan van KV Mechelen! 1472

KV Mechelen heeft dit seizoen een opvallende financiële oplossing moeten zoeken om zijn werking te garanderen. De club ging een lening aan bij zijn eigen aandeelhouders, mét interest, om de lopende kosten te kunnen blijven betalen.

Volgens sporteconoom Wim Lagae kampte Malinwa met cashflowproblemen en was een externe financiering noodzakelijk. Dat die uiteindelijk bij de eigen aandeelhouders werd gevonden, zorgt voor een bijzondere situatie waarbij de eigenaars in zekere zin ook aan die lening verdienen, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Toch werd die constructie transparant opgenomen in de jaarrekening en zijn er geen aanwijzingen dat de club hierdoor benadeeld wordt. Het gaat vooral om een noodoplossing in een moeilijke financiële context, waarin alternatieven schaars zijn.

Banken staan immers steeds terughoudender tegenover voetbalclubs. Door de onzekere inkomsten, afhankelijkheid van transfers en andere risicofactoren beschouwen financiële instellingen de sector als weinig betrouwbaar.

Daardoor moest KV Mechelen ook andere pistes verkennen. Leningen via investeringsgroepen zijn mogelijk, maar vaak een stuk duurder. Voor kortlopende kredieten lopen de rentevoeten daar al snel op tot zeven à acht procent.


Met een rente van 6,25 procent lijkt KV Mechelen dan ook nog relatief goed weg te komen. Bovendien is zo’n marktconforme interest verplicht, aangezien toezichthouders streng waken over dit soort financiële constructies.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Mechelen

Meer nieuws

08:20
07:40
7
'Liverpool schakelt versnelling hoger in zoektocht naar vervanger voor Mo Salah en komt daarbij uit bij 18-voudig Rode Duivel'

07:00
06:30
1
OFFICIEEL: KAA Gent ziet Vidarsson met onmiddellijke ingang vertrekken

22:00
OFFICIEEL: Sporting Lokeren heeft een nieuwe sportief directeur én het is een gekende naam

22:30
21:40
5
De ene zijn dood is de ander zijn brood? 'Carl Hoefkens op de schop bij NAC, Belgische coach is er als de kippen bij om over te nemen'

21:00
20:00
9
Kenneth Bornauw komt met belangrijke update over toekomst van Nathan De Cat bij RSC Anderlecht

19:40
Analist is zeker: dit wordt de scherprechter in het titeldebat van de Jupiler Pro League

17:20
Goed nieuws voor Antwerp: "Ze zitten op het juiste pad"

19:00
18:40
2
19:20
1
18:00
3
Oosting is wel héél positief: seizoen van Antwerp kent traject dat men kan verwachten na een trainersontslag

16:45
Nederland in de ban van 'paspoortgate': wat is er aan de hand en wat betekent het?

17:40
16:53
1
16:30
1
Dit is het nieuwe voorstel voor de quota van beloftenploegen in 1B: en ook dat zal tegenkanting krijgen

15:30
Kompany en Bayern zetten voet neer: sterspeler mag zelfs voor 200 miljoen euro niet vertrekken

16:00
Haalt Anderlecht absolute publiekslieveling terug voor... de Futures?

15:00
"Hij geraakt zijn man niet meer voorbij": zorgen voor Royal Antwerp FC

14:30
Ondanks alle miserie van de laatste maanden: "Alle wedstrijden winnen"

14:15
Anderlecht moet Wouter Vandenhaute ook dankbaar zijn: sporteconoom ontleedt zijn beleid

13:00
Afzeggen Romelu Lukaku is flashback naar vorig WK: ook Rudi Garcia werd er door verrast

13:30
12:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Sox_Rafc Sox_Rafc over Met voorbedachte rade? Rayane Bounida krijgt opvallend nieuws nadat hij België links liet liggen Stigo12 Stigo12 over Zonder Romelu Lukaku zou het kunnen, toch? Rudi Garcia kan dit gewaagd, maar beproefd succesrecept uitproberen in de VS LD 007 LD 007 over OFFICIEEL: Standard troeft Cercle Brugge en Charleroi af én heeft eerste zomertransfer beet Jasperd Jasperd over Bod van 60 miljoen euro én héél lucratief loon maken hem niét gek: 'Tielemans weigert transfer en wil zelfs contractverlenging bij Aston Villa' filip.dhose filip.dhose over Dit is het nieuwe voorstel voor de quota van beloftenploegen in 1B: en ook dat zal tegenkanting krijgen Ratko Svilar Ratko Svilar over "Hij geraakt zijn man niet meer voorbij": zorgen voor Royal Antwerp FC Vital Verheyen Vital Verheyen over Jeugdscheidsrechter geeft er na 9 matchen de brui aan na beledigingen: "Nochtans veel gewoon van bij NMBS" Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over OFFICIEEL: KAA Gent ziet Vidarsson met onmiddellijke ingang vertrekken Vital Verheyen Vital Verheyen over Belgische Mededingingsautoriteit doet Belgisch voetbal wankelen: 'Pro League riskeert monsterboetes als regels niét meteen wijzigen' .. .. over Analist is zeker: dit wordt de scherprechter in het titeldebat van de Jupiler Pro League Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved