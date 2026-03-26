KV Mechelen knoopt touwtjes aan elkaar met opvallende constructie

KV Mechelen heeft dit seizoen een opvallende financiële oplossing moeten zoeken om zijn werking te garanderen. De club ging een lening aan bij zijn eigen aandeelhouders, mét interest, om de lopende kosten te kunnen blijven betalen.

Volgens sporteconoom Wim Lagae kampte Malinwa met cashflowproblemen en was een externe financiering noodzakelijk. Dat die uiteindelijk bij de eigen aandeelhouders werd gevonden, zorgt voor een bijzondere situatie waarbij de eigenaars in zekere zin ook aan die lening verdienen, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Toch werd die constructie transparant opgenomen in de jaarrekening en zijn er geen aanwijzingen dat de club hierdoor benadeeld wordt. Het gaat vooral om een noodoplossing in een moeilijke financiële context, waarin alternatieven schaars zijn.

Banken staan immers steeds terughoudender tegenover voetbalclubs. Door de onzekere inkomsten, afhankelijkheid van transfers en andere risicofactoren beschouwen financiële instellingen de sector als weinig betrouwbaar.

Daardoor moest KV Mechelen ook andere pistes verkennen. Leningen via investeringsgroepen zijn mogelijk, maar vaak een stuk duurder. Voor kortlopende kredieten lopen de rentevoeten daar al snel op tot zeven à acht procent.



Met een rente van 6,25 procent lijkt KV Mechelen dan ook nog relatief goed weg te komen. Bovendien is zo’n marktconforme interest verplicht, aangezien toezichthouders streng waken over dit soort financiële constructies.