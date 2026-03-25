Toptalent Julien Duranville geeft inzicht in zijn vele blessures en zijn transfer: "De coach had zijn visie"

Julien Duranville lijkt opnieuw helemaal opgeleefd. De Belgische flankaanvaller, momenteel actief bij FC Basel, straalt opnieuw voetbalplezier uit na een bijzonder moeilijke periode bij Borussia Dortmund.

De glimlach was er altijd al, maar vandaag zit er ook opluchting achter. “De liefde voor voetbal zat altijd in mij, maar nu heb ik eindelijk de ruimte om mij uit te drukken”, vertelt hij in La DH. “Mijn lichaam accepteert opnieuw minuten en ik kan mij eindelijk volledig ontplooien.”

Duranville is blij dat hij eindelijk kan spelen

Bij Dortmund liep het echter niet zoals gehoopt. Onder coach Niko Kovač kreeg hij amper speelkansen. “Ik was uiteraard ontgoocheld dat ik zo weinig speelde”, geeft Duranville toe. “De coach heeft zijn visie en ik de mijne. Hij vroeg bepaalde dingen die ik nog moest toevoegen aan mijn spel.”

Die situatie woog, zeker omdat hij zich niet kon tonen. “Het doet pijn om je ploegmaats te zien spelen en zelf niet op het veld te staan”, klinkt het. “Elke voetballer wil wedstrijden spelen en zich verbeteren, maar ik zat in een periode waarin dat niet kon.”

Een uitleenbeurt bleek uiteindelijk de beste oplossing. “De club wilde mij helpen en een oplossing zoeken in mijn belang”, legt hij uit. “Vertrekken op huurbasis was de juiste keuze om opnieuw minuten te maken en een volgende stap te zetten.”

Toch paniek dat het nooit ging stoppen

In Zwitserland vond hij bij Basel opnieuw wat hij nodig had. “Gewoon spelen is al enorm belangrijk voor mij”, zegt hij. “Ik had lang niet meer zoveel wedstrijden op rij gespeeld. Dat helpt zowel mijn lichaam als mijn niveau vooruit.”



De zwaarste strijd speelde zich echter af buiten het veld. “Ik heb momenten gehad waarop ik dacht dat het nooit ging stoppen”, besluit Duranville. “Maar ik heb eruit geleerd en mijn aanpak veranderd. Vandaag heb ik mijn lichaam beter onder controle, en dat maakt het verschil.”