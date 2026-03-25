Blunderen bij Genk, maar wel in nationale ploeg: "Niet verbaasd dat hij opgeroepen is"

Tobias Lawal ging de voorbije weken meer dan eens in de fout. Toch kreeg hij een plekje in de selectie van de Oostenrijkse nationale ploeg.

Andreas Wieland zag de ontbolstering van Tobias Lawal bij het Oostenrijkse LASK gebeuren. Hij omschrijft hem als een goede lijnkeeper, die wel nog het nodige werk aan zijn voeten heeft.

Dat zag je de voorbije weken maar heel erg goed en zeker in de zware week met de Europese uitschakeling in Freiburg en het missen van de Champions’ Play-offs na een gelijkspel tegen La Louvière.

“Tobi is iemand die vertrouwen moet voelen”, aldus Wieland in Het Belang van Limburg. “In de eerste plaats van zijn trainer, maar ook van zijn omgeving en supporters. Dan kan hij zijn beste niveau halen.” Hij is overtuigd dat Lawal zal slagen in de JPL.

Topkeepers bij KRC Genk

Die mindere weken bij KRC Genk hadden echter geen invloed op zijn plekje bij de Oostenrijkse nationale ploeg. “De andere doelmannen in de selectie zijn ook niet de absolute top, dus ik ben niet verbaasd dat hij is opgeroepen”, gaat Wieland verder.

KRC Genk is volgens hem de ideale plek om verder te groeien. “Het is de juiste omgeving om te evolueren, want de club heeft veel ervaring in het ontwikkelen van topkeepers”, besluit Wieland.