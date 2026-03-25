Dit keer lukt het wel: Bilal El Khannouss kan met een gerust hart naar het WK

Bilal El Khannouss blijft ook de komende jaren actief bij VfB Stuttgart. De Duitse club heeft namelijk beslist om de aankoopoptie in zijn huurovereenkomst met Leicester City te lichten.

De beslissing werd bevestigd door sportief directeur Fabian Wohlgemuth. “Aan alle voorwaarden is inmiddels voldaan. We zijn blij dat we Bilal definitief aan VfB hebben gebonden”, klonk het tevreden.

Volgens Duitse media bedraagt de transfersom zo’n vijftien miljoen euro. De Marokkaanse international zou bovendien een contract hebben ondertekend tot 2030, wat het vertrouwen van Stuttgart in de middenvelder onderstreept.

El Khannouss kende een opvallend parcours de voorbije jaren. Hij verliet KRC Genk in 2024 voor Leicester, maar degradeerde met de Engelse club uit de Premier League. Een uitleenbeurt aan Stuttgart moest zijn carrière opnieuw lanceren.

El Khannouss legt straffe statistieken voor

En dat is ook gelukt. In de Bundesliga groeide hij uit tot een belangrijke pion bij de huidige nummer drie. Met acht doelpunten en zes assists in 36 wedstrijden leverde hij dit seizoen sterke cijfers af.



De definitieve transfer is dan ook geen verrassing. Stuttgart wil verder bouwen op zijn prestaties, terwijl El Khannouss eindelijk opnieuw stabiliteit vindt na een woelige periode.