Kortrijk of Beerschot? "Promotiestress en op het juiste moment op toerental"

De ontknoping in de Challenger Pro League wordt bijzonder spannend. KV Kortrijk en Beerschot staan zij aan zij voor de tweede plaats die recht geeft op rechtstreekse promotie.

Match tegen Seraing spelen?

Twee maand geleden leek KV Kortrijk op promotie af te stevenen door de tweede plek te pakken, maar de situatie in de Challenger Pro League is helemaal omgeslagen.

Al is het nu vooral eerst wachten op de uitspraak in de zaak van de niet gespeelde wedstrijd van KV Kortrijk op Seraing, toen door brand in het stadion. Mocht de match toch gespeeld moeten worden, dan zit Kortrijk wel met een probleem.

“Seraing is de laatste weken echt in goede vorm met hun nieuwe wonderdokter Arnauld Mercier. Kortrijk ging dit weekend door promotiestress plots onderuit bij Francs Borains (4-1, red.)”, klinkt het bij DAZN-commentator Jeroen Roppe in Gazet van Antwerpen.

Beerschot komt eraan

Als ze de drie punten cadeau krijgen, wordt dat heel belangrijk in de ontknoping. “Maar ik denk dat je als supporter het liefst de promotie wil afdwingen op het veld.” Al wordt dat niet eenvoudig, met matchen tegen SK Beveren, Jong Gent en RWDM.



Maar ook Beerschot ruikt zijn kans om de rechtstreekse promotie nog te pakken. “Ze zijn echt op het juiste moment op toerental geraakt en efficiënt geworden. Ze hebben ook gewoon een heel goede, ervaren ploeg”, besluit hij. Al is ook hun programma niet van de poes met Eupen uit en Lommel thuis.