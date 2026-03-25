📷 OFFICIEEL KV Mechelen neemt afscheid van clubmonument

KV Mechelen ziet Sven Swinnen na 27 jaar vertrekken. Hij gaat aan de slag bij de Belgische voetbalbond.

Sven Swinnen vertrekt bij KV Mechelen

Swinnen verlaat KV Mechelen voor de job van Coach Education Manager bij de voetbalbond. De 51-jarige Swinnen vervulde diverse jobs bij KV Mechelen.

Hij begon bij de club in het seizoen 1999-2000 als assistent bij de U19. In het verleden was hij van 2012 tot 2019 ook assistent. Hij maakte de bekerwinst en titel in tweede klasse mee.

Even verliet hij de club voor korte jobs bij Helmond Sport en OH Leuven, maar uiteindelijk was hij jarenlang actief Achter de Kazerne.

Bedanking

KV Mechelen kondigde het nieuws van het vertrek van Swinnen aan op de Instagrampagina van de Academy van de club.

“Wij willen Sven bedanken voor al zijn trouwe dienstjaren en wensen hem heel veel succes in zijn verdere carrière bij de voetbalbond”, klinkt het.



