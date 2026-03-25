"Een interessante speler": Vanhaezebrouck pakt verrassend uit in elftal van het jaar

Foto: © photonews
De reguliere competitie zit erop in de Jupiler Pro League. Hein Vanhaezebrouck stelde voor Het Nieuwsblad een elftal met de verrassingen van het jaar samen.

De ontknoping in de Jupiler Pro League was tot de laatste minuten spannend. En nu moeten de play-offs nog komen om de kampioen en de Europese tickets aan te duiden.

Hein Vanhaezebrouck heeft genoten van de reguliere competitie. Hij pakte ook uit met een elftal van spelers die voor de nodige verrassingen gezorgd hebben.

Zo kiest hij achterin voluit voor Matties Volckaert, die door Jong KAA Gent weggeplukt werd bij Racing Genk, zonder de bedoeling om hem in de A-kern te halen.

“Tot er plots veel blessures waren en hij er op speeldag 14 in kwam, om er nooit meer uit te gaan”, zegt Vanhaezebrouck. “Hij maakt weinig fouten en is van het no-nonsensetype. Hij voetbalt mee, maar indien nodig zet hij de bal gewoon weg.”

Naast hem op links kiest de analist verrassend voor iemand van La Louvière. “Ik ga voor Yllan Okou, die van Bastia uit de Franse tweede klasse komt. Dat vind ik een interessante speler”, gaat hij verder.

Vooral omdat hij zich ook offensief laat gelden, zoals afgelopen weekend nog tegen Genk. “Een linkspoot en een grote, sterke boy, die ook op offensieve stilstaande fases belangrijk kan zijn. Kijk maar hoe hij zondag die corner binnenkopte”, besluit Vanhaezebrouck.

📷 OFFICIEEL KV Mechelen neemt afscheid van clubmonument

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

