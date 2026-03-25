Standard komt met stevig finaal statement na incidenten van match tegen Antwerp

Standard kan de onderbroken wedstrijd tegen Royal Antwerp FC eindelijk afsluiten. Die dateerde ondertussen al van 17 oktober vorig jaar.

Partij tegen Antwerp stopgezet

De drie punten van de wedstrijd blijven bij Standard. Dat werd bevestigd door de tuchtcommissie en na het beroep van Antwerp ook door het BAS.

Standard kreeg ook een gedeeltelijke sluiting met uitstel opgelegd en een verbod op drank in de tribunes. Maar vooral dat laatste deed de club pijn.

“Deze voor de club en haar partners financieel schadelijke maatregel werd opgeheven na de wedstrijd Standard - Anderlecht en zal niet opnieuw worden ingevoerd als er geen gooien met bekers op het veld of in de neutrale zone meer wordt vastgesteld”, klinkt het in een mededeling.

De club vraagt supporters dan ook expliciet om niet meer met bekers te gooien. Standard kreeg ook een boete van 50.000 euro opgelegd voor de onderbreking van de wedstrijd, maar verhaalt die gedeeltelijk op de fans die daar verantwoordelijk voor zien.

Boete verhalen op fans

De club laat weten dat de betrokken supporters geïdentificeerd werden. Zij kregen een stadionverbod opgelegd en de club heeft hen uitgenodigd voor bemiddeling zodat zij een deel van die 50.000 euro zullen betalen.

“In alle gevallen is een akkoord dat rekening houdt met de situatie van elke betrokken supporter gevonden. In overeenstemming met artikel 16 van ons Huishoudelijk Reglement zal deze financiële doorberekening op de verantwoordelijken op de tribunes systematisch worden toegepast bij nieuwe incidenten die leiden tot een onderbreking van de wedstrijd en bijgevolg tot vergoedingen of boetes ten laste van de club”, klinkt het nog.

Defour houdt zich niet: dit worden de winnaars in de Champions' en Europe Play-offs

📷 OFFICIEEL KV Mechelen neemt afscheid van clubmonument

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

