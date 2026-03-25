Defour houdt zich niet: dit worden de winnaars in de Champions' en Europe Play-offs

De reguliere fase van de Jupiler Pro League zit erop. Steven Defour doet nu al een voorspelling wie er als winnaar uit de bus zal komen.

De tickets zijn verdeeld. De slotspeeldag bracht uitsluitsel wie in de Champions’ Play-offs en de Europe Play-offs belandt. Uiteindelijk was KRC Genk, zoals verwacht, als nummer zeven het grote slachtoffer.

Champions’ Play-offs

Tien matchen nog om de nieuwe kampioen te bepalen. Steven Defour ziet het uitdraaien om een tweestrijd tussen Union SG en Club Brugge. “Op dit moment start Union voor mij als lichte favoriet”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

En daar heeft hij ook een heel goede reden voor. “Ze hebben de laatste twee weken hun schwung teruggevonden. Dat bewezen ze dit weekend nog met een overtuigende overwinning op STVV. Ondanks de blessures lijken ze klaar te zijn voor de play-offs.”

Europe Play-offs

In de Europe Play-offs ziet Defour Genk als de grote favoriet, met Westerlo als de belangrijkste tegenpool. “Een ploeg die dit seizoen te weinig heeft gekregen voor het goede voetbal dat ze bij momenten hebben gebracht. Bovendien is er daar geen enkele druk, wat bij Genk natuurlijk wel anders is. Daar is het van moeten.”

Relegation Play-offs

Door de grote achterstand wordt de Relegation Play-offs wellicht een maat voor niks. Twaalf punten ophalen in amper zes wedstrijden lijkt een te moeilijke opdracht voor Dender. “Daar verwacht ik pas spanning in de barragewedstrijden met de winnaar van de Promotion Play-offs uit tweede klasse”, besluit Defour.