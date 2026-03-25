Defour houdt zich niet: dit worden de winnaars in de Champions' en Europe Play-offs

Defour houdt zich niet: dit worden de winnaars in de Champions' en Europe Play-offs
De reguliere fase van de Jupiler Pro League zit erop. Steven Defour doet nu al een voorspelling wie er als winnaar uit de bus zal komen.

De tickets zijn verdeeld. De slotspeeldag bracht uitsluitsel wie in de Champions’ Play-offs en de Europe Play-offs belandt. Uiteindelijk was KRC Genk, zoals verwacht, als nummer zeven het grote slachtoffer.

Champions’ Play-offs

Tien matchen nog om de nieuwe kampioen te bepalen. Steven Defour ziet het uitdraaien om een tweestrijd tussen Union SG en Club Brugge. “Op dit moment start Union voor mij als lichte favoriet”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

En daar heeft hij ook een heel goede reden voor. “Ze hebben de laatste twee weken hun schwung teruggevonden. Dat bewezen ze dit weekend nog met een overtuigende overwinning op STVV. Ondanks de blessures lijken ze klaar te zijn voor de play-offs.”

Europe Play-offs

In de Europe Play-offs ziet Defour Genk als de grote favoriet, met Westerlo als de belangrijkste tegenpool. “Een ploeg die dit seizoen te weinig heeft gekregen voor het goede voetbal dat ze bij momenten hebben gebracht. Bovendien is er daar geen enkele druk, wat bij Genk natuurlijk wel anders is. Daar is het van moeten.”

Relegation Play-offs

Lees ook... Topclubs keren hun kar: Anderlecht, Genk, Union... willen competitieformat terug veranderen
Door de grote achterstand wordt de Relegation Play-offs wellicht een maat voor niks. Twaalf punten ophalen in amper zes wedstrijden lijkt een te moeilijke opdracht voor Dender. “Daar verwacht ik pas spanning in de barragewedstrijden met de winnaar van de Promotion Play-offs uit tweede klasse”, besluit Defour.

Meer nieuws

Topclubs keren hun kar: Anderlecht, Genk, Union... willen competitieformat terug veranderen

Topclubs keren hun kar: Anderlecht, Genk, Union... willen competitieformat terug veranderen

14:40
16
Club Brugge en Sint-Truiden doen beter dan Union: dit is ons elftal van de reguliere competitie

Club Brugge en Sint-Truiden doen beter dan Union: dit is ons elftal van de reguliere competitie

19:00
Standard komt met stevig finaal statement na incidenten van match tegen Antwerp

Standard komt met stevig finaal statement na incidenten van match tegen Antwerp

11:00
1
"Eén ploeg zakt volledig door het ijs": wie wordt scherprechter in de Champions' Play-offs?

"Eén ploeg zakt volledig door het ijs": wie wordt scherprechter in de Champions' Play-offs?

10:45
📷 OFFICIEEL KV Mechelen neemt afscheid van clubmonument

📷 OFFICIEEL KV Mechelen neemt afscheid van clubmonument

11:30
"Een interessante speler": Vanhaezebrouck pakt verrassend uit in elftal van het jaar

"Een interessante speler": Vanhaezebrouck pakt verrassend uit in elftal van het jaar

10:15
2
"We gooien het weg, zonde": Kenneth Bornauw spreekt klare taal

"We gooien het weg, zonde": Kenneth Bornauw spreekt klare taal

10:00
Blunderen bij Genk, maar wel in nationale ploeg: "Niet verbaasd dat hij opgeroepen is"

Blunderen bij Genk, maar wel in nationale ploeg: "Niet verbaasd dat hij opgeroepen is"

09:30
"250 beelden van de tegenstander": niet Union SG of Club Brugge is de meester van de stilstaande fases

"250 beelden van de tegenstander": niet Union SG of Club Brugge is de meester van de stilstaande fases

19:08
1
OFFICIEEL STVV legt grote naam onder contract

OFFICIEEL STVV legt grote naam onder contract

08:50
Alderweireld hunkert naar nieuwe job, maar ziet probleem: "Zal niet voor morgen zijn"

Alderweireld hunkert naar nieuwe job, maar ziet probleem: "Zal niet voor morgen zijn"

08:40
"Niet de reden waarom ze hier zijn": bondscoach duidelijk over Genkspelers in U21-selectie

"Niet de reden waarom ze hier zijn": bondscoach duidelijk over Genkspelers in U21-selectie

08:00
Lars Friis doet opvallende bekentenis tijdens voorstelling bij Cercle Brugge

Lars Friis doet opvallende bekentenis tijdens voorstelling bij Cercle Brugge

07:40
3
Drie keer niet in wedstrijdkern bij Anderlecht: wat scheelt er met Danylo Sikan?

Drie keer niet in wedstrijdkern bij Anderlecht: wat scheelt er met Danylo Sikan?

07:20
1
Is er op 12 april al helemaal niets meer om voor te spelen voor vier clubs in ons land?

Is er op 12 april al helemaal niets meer om voor te spelen voor vier clubs in ons land?

12:30
1
Vanheusden komt met opvallend voorstel op de proppen voor blessures in het voetbal

Vanheusden komt met opvallend voorstel op de proppen voor blessures in het voetbal

09:00
4
Rik De Mil geeft toe: nog veel werk op de plank voor KAA Gent

Rik De Mil geeft toe: nog veel werk op de plank voor KAA Gent

06:00
Bevestigd: toekomstige Rode Duivel zal volgend seizoen wel degelijk in de Premier League uitkomen

Bevestigd: toekomstige Rode Duivel zal volgend seizoen wel degelijk in de Premier League uitkomen

10:30
2
We zouden het al bijna vergeten, maar deze Belgische club is nu al zeker van een Europees ticket

We zouden het al bijna vergeten, maar deze Belgische club is nu al zeker van een Europees ticket

23:00
Kortrijk of Beerschot? "Promotiestress en op het juiste moment op toerental"

Kortrijk of Beerschot? "Promotiestress en op het juiste moment op toerental"

09:15
2
RSC Anderlecht opent op bezoek bij Club Brugge ... en is daar héél blij mee

RSC Anderlecht opent op bezoek bij Club Brugge ... en is daar héél blij mee

17:40
1
Real Madrid betrapt op medische blunder bij sterspeler Kylian Mbappé

Real Madrid betrapt op medische blunder bij sterspeler Kylian Mbappé

08:20
3
Marc Wilmots dropt bommetje op Sclessin: "Dan geef ik meteen mijn ontslag!"

Marc Wilmots dropt bommetje op Sclessin: "Dan geef ik meteen mijn ontslag!"

21:00
12
Genk heeft de kans een statement te maken (en terug te grijpen naar succesverleden): keuze voor identiteit Opinie

Genk heeft de kans een statement te maken (en terug te grijpen naar succesverleden): keuze voor identiteit

20:40
Thomas Meunier terug naar Club Brugge ... of andere Belgische club? "Standard of zelfs Anderlecht ..."

Thomas Meunier terug naar Club Brugge ... of andere Belgische club? "Standard of zelfs Anderlecht ..."

15:30
3
Club, Union SG, Anderlecht en KAA Gent azen op doelman: dit heeft hij te zeggen over komende mercato

Club, Union SG, Anderlecht en KAA Gent azen op doelman: dit heeft hij te zeggen over komende mercato

24/03
1
Géén Lukaku bij de Rode Duivels zorgt meteen voor héél véél duidelijkheid rond eerdere speculaties

Géén Lukaku bij de Rode Duivels zorgt meteen voor héél véél duidelijkheid rond eerdere speculaties

07:00
2
Thomas Meunier geeft héél eerlijke kijk op WK met Rode Duivels? "We hebben niets te verliezen"

Thomas Meunier geeft héél eerlijke kijk op WK met Rode Duivels? "We hebben niets te verliezen"

06:30
1
Hoe Club Brugge investering (virtueel) al verdriedubbelde (en zeggen dat iedereen het over een miskoop had)

Hoe Club Brugge investering (virtueel) al verdriedubbelde (en zeggen dat iedereen het over een miskoop had)

18:40
Belgische Mededingingsautoriteit doet Belgisch voetbal wankelen: 'Pro League riskeert monsterboetes als regels niét meteen wijzigen'

Belgische Mededingingsautoriteit doet Belgisch voetbal wankelen: 'Pro League riskeert monsterboetes als regels niét meteen wijzigen'

21:40
29
DONE DEAL én definitief: opvallende transfer van Challenger Pro League naar ... Serie A

DONE DEAL én definitief: opvallende transfer van Challenger Pro League naar ... Serie A

22:40
Beste uitploeg, maar ook 1 op 15: Leko moet bizar probleem van Club Brugge snel oplossen Analyse

Beste uitploeg, maar ook 1 op 15: Leko moet bizar probleem van Club Brugge snel oplossen

17:10
'Barça heeft eerste zomertransfer beet (als aan deze twee voorwaarden wordt voldaan)'

'Barça heeft eerste zomertransfer beet (als aan deze twee voorwaarden wordt voldaan)'

22:20
1
Jérémy Doku beseft héél goed welke verantwoordelijkheid de Rode Duivels dragen: "Daar heb ik gezien wat het doet met de mensen"

Jérémy Doku beseft héél goed welke verantwoordelijkheid de Rode Duivels dragen: "Daar heb ik gezien wat het doet met de mensen"

22:00
Heeft KRC Genk een doelmannenprobleem? Analisten zijn zéér scherp voor Lawal én anderen

Heeft KRC Genk een doelmannenprobleem? Analisten zijn zéér scherp voor Lawal én anderen

16:30
1
Het einde van een tijdperk: 'Griezmann heeft nieuwe club, Atlético Madrid laat icoon gratis vertrekken'

Het einde van een tijdperk: 'Griezmann heeft nieuwe club, Atlético Madrid laat icoon gratis vertrekken'

21:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Stigo12 Stigo12 over "Een interessante speler": Vanhaezebrouck pakt verrassend uit in elftal van het jaar André Coenen André Coenen over Standard komt met stevig finaal statement na incidenten van match tegen Antwerp Stigo12 Stigo12 over Bevestigd: toekomstige Rode Duivel zal volgend seizoen wel degelijk in de Premier League uitkomen Andreas2962 Andreas2962 over Real Madrid betrapt op medische blunder bij sterspeler Kylian Mbappé FC Bruges Fanatic FC Bruges Fanatic over Lars Friis doet opvallende bekentenis tijdens voorstelling bij Cercle Brugge Goro Goro over Kortrijk of Beerschot? "Promotiestress en op het juiste moment op toerental" Geert DL Geert DL over Noa Lang spreekt... op geheel eigen wijze over horrorblessure: "Op het toilet is het allesbehalve ideaal" André Coenen André Coenen over Vanheusden komt met opvallend voorstel op de proppen voor blessures in het voetbal André Coenen André Coenen over Belgische Mededingingsautoriteit doet Belgisch voetbal wankelen: 'Pro League riskeert monsterboetes als regels niét meteen wijzigen' Sv1978 Sv1978 over Topclubs keren hun kar: Anderlecht, Genk, Union... willen competitieformat terug veranderen Kantine
