"Eén ploeg zakt volledig door het ijs": wie wordt scherprechter in de Champions' Play-offs?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

STVV en KV Mechelen zijn twee namen die niemand in de Champions' Play-offs verwacht had. Maar welke ploeg zal de grote scherprechter worden?

Union SG en Club Brugge als titelfavorieten

Niemand had voor de start van het seizoen durven wedden dat STVV en KV Mechelen in de top zes zouden eindigen. Toch mag je hun rol in de play-offs niet onderschatten.

Union SG en Club Brugge zijn met voorsprong de twee titelfavorieten, maar de andere ploegen, ook KV Mechelen en STVV, zullen zeker hun rol spelen in het titeldebat.

“Vanderbiest en Van Handenhoven hebben goed werk geleverd bij Mechelen en zij staan daar ook omdat andere teams hun werk niet gedaan hebben in een speciaal seizoen met maar één mogelijke daler”, vertelt Alexandre Teklak aan La Dernière Heure.

Door het ijs zakken

De analist weet waar ze de titelkandidaten pijn kunnen doen. “Sint-Truiden kan lastig zijn thuis, met hun discipline en enthousiasme. Ik zie hen eerder als een ploeg die de titelstrijd kan beïnvloeden”, gaat hij verder.


KV Mechelen heeft niks te verliezen in deze play-offs. “We zullen snel zien wie wat doet in deze play-offs, waar er vaak één ploeg volledig door het ijs zakt, iets wat ik geen van beide toewens”, besluit Teklak.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
KV Mechelen
Alexandre Teklak

Meer nieuws

📷 OFFICIEEL KV Mechelen neemt afscheid van clubmonument

11:30
Defour houdt zich niet: dit worden de winnaars in de Champions' en Europe Play-offs

11:20
Standard komt met stevig finaal statement na incidenten van match tegen Antwerp

11:00
1
OFFICIEEL STVV legt grote naam onder contract

08:50
"Een interessante speler": Vanhaezebrouck pakt verrassend uit in elftal van het jaar

10:15
2
"We gooien het weg, zonde": Kenneth Bornauw spreekt klare taal

10:00
Bevestigd: toekomstige Rode Duivel zal volgend seizoen wel degelijk in de Premier League uitkomen

10:30
2
Blunderen bij Genk, maar wel in nationale ploeg: "Niet verbaasd dat hij opgeroepen is"

09:30
Vanheusden komt met opvallend voorstel op de proppen voor blessures in het voetbal

09:00
4
Alderweireld hunkert naar nieuwe job, maar ziet probleem: "Zal niet voor morgen zijn"

08:40
Kortrijk of Beerschot? "Promotiestress en op het juiste moment op toerental"

09:15
2
"Niet de reden waarom ze hier zijn": bondscoach duidelijk over Genkspelers in U21-selectie

08:00
Lars Friis doet opvallende bekentenis tijdens voorstelling bij Cercle Brugge

07:40
3
Real Madrid betrapt op medische blunder bij sterspeler Kylian Mbappé

08:20
3
Drie keer niet in wedstrijdkern bij Anderlecht: wat scheelt er met Danylo Sikan?

07:20
1
Rik De Mil geeft toe: nog veel werk op de plank voor KAA Gent

06:00
Géén Lukaku bij de Rode Duivels zorgt meteen voor héél véél duidelijkheid rond eerdere speculaties

07:00
2
Thomas Meunier geeft héél eerlijke kijk op WK met Rode Duivels? "We hebben niets te verliezen"

06:30
1
We zouden het al bijna vergeten, maar deze Belgische club is nu al zeker van een Europees ticket

23:00
Belgische Mededingingsautoriteit doet Belgisch voetbal wankelen: 'Pro League riskeert monsterboetes als regels niét meteen wijzigen'

21:40
29
DONE DEAL én definitief: opvallende transfer van Challenger Pro League naar ... Serie A

22:40
'Barça heeft eerste zomertransfer beet (als aan deze twee voorwaarden wordt voldaan)'

22:20
1
Jérémy Doku beseft héél goed welke verantwoordelijkheid de Rode Duivels dragen: "Daar heb ik gezien wat het doet met de mensen"

22:00
Marc Wilmots dropt bommetje op Sclessin: "Dan geef ik meteen mijn ontslag!"

21:00
12
Club Brugge en Sint-Truiden doen beter dan Union: dit is ons elftal van de reguliere competitie

19:00
Genk heeft de kans een statement te maken (en terug te grijpen naar succesverleden): keuze voor identiteit Opinie

20:40
"250 beelden van de tegenstander": niet Union SG of Club Brugge is de meester van de stilstaande fases

19:08
1
Het einde van een tijdperk: 'Griezmann heeft nieuwe club, Atlético Madrid laat icoon gratis vertrekken'

21:20
0 op 15 tegen de top zes: Vanderbiest zegt hoe KV Mechelen uitwedstrijden moet aanpakken Reactie

15:15
BREAKING: Mo Salah bevestigt dat hij vertrekt bij Liverpool FC

20:20
Een vertrek van Vincent Kompany bij Bayern München is niét ondenkbaar: 'Voor dit bedrag kan Manchester City droomopvolger van Pep Guardiola halen'

20:00
Eerste oefensessie is achter de rug: Ook deze Rode Duivel zien we niét op het veld

19:40
Hoe Club Brugge investering (virtueel) al verdriedubbelde (en zeggen dat iedereen het over een miskoop had)

18:40
Noa Lang spreekt... op geheel eigen wijze over horrorblessure: "Op het toilet is het allesbehalve ideaal"

19:20
3
Beslissing BAS in Seraing - Kortrijk heeft ook gevolgen voor ... Beveren, dat niet blij is: "Grote verbazing"

18:50
2
Steven Defour laat zich uit over de titelkansen van STVV: "Dat moet het doel zijn"

13:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Stigo12 Stigo12 over "Een interessante speler": Vanhaezebrouck pakt verrassend uit in elftal van het jaar André Coenen André Coenen over Standard komt met stevig finaal statement na incidenten van match tegen Antwerp Stigo12 Stigo12 over Bevestigd: toekomstige Rode Duivel zal volgend seizoen wel degelijk in de Premier League uitkomen Andreas2962 Andreas2962 over Real Madrid betrapt op medische blunder bij sterspeler Kylian Mbappé FC Bruges Fanatic FC Bruges Fanatic over Lars Friis doet opvallende bekentenis tijdens voorstelling bij Cercle Brugge Goro Goro over Kortrijk of Beerschot? "Promotiestress en op het juiste moment op toerental" Geert DL Geert DL over Noa Lang spreekt... op geheel eigen wijze over horrorblessure: "Op het toilet is het allesbehalve ideaal" André Coenen André Coenen over Vanheusden komt met opvallend voorstel op de proppen voor blessures in het voetbal André Coenen André Coenen over Belgische Mededingingsautoriteit doet Belgisch voetbal wankelen: 'Pro League riskeert monsterboetes als regels niét meteen wijzigen' Sv1978 Sv1978 over Topclubs keren hun kar: Anderlecht, Genk, Union... willen competitieformat terug veranderen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved