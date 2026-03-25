"Eén ploeg zakt volledig door het ijs": wie wordt scherprechter in de Champions' Play-offs?

STVV en KV Mechelen zijn twee namen die niemand in de Champions' Play-offs verwacht had. Maar welke ploeg zal de grote scherprechter worden?

Union SG en Club Brugge als titelfavorieten

Niemand had voor de start van het seizoen durven wedden dat STVV en KV Mechelen in de top zes zouden eindigen. Toch mag je hun rol in de play-offs niet onderschatten.

Union SG en Club Brugge zijn met voorsprong de twee titelfavorieten, maar de andere ploegen, ook KV Mechelen en STVV, zullen zeker hun rol spelen in het titeldebat.

“Vanderbiest en Van Handenhoven hebben goed werk geleverd bij Mechelen en zij staan daar ook omdat andere teams hun werk niet gedaan hebben in een speciaal seizoen met maar één mogelijke daler”, vertelt Alexandre Teklak aan La Dernière Heure.

Door het ijs zakken

De analist weet waar ze de titelkandidaten pijn kunnen doen. “Sint-Truiden kan lastig zijn thuis, met hun discipline en enthousiasme. Ik zie hen eerder als een ploeg die de titelstrijd kan beïnvloeden”, gaat hij verder.



KV Mechelen heeft niks te verliezen in deze play-offs. “We zullen snel zien wie wat doet in deze play-offs, waar er vaak één ploeg volledig door het ijs zakt, iets wat ik geen van beide toewens”, besluit Teklak.