"Niet de reden waarom ze hier zijn": bondscoach duidelijk over Genkspelers in U21-selectie

De Belgische beloften kunnen tijdens de interlandbreak rekenen op vier spelers van KRC Genk. Al lijkt dat niet meteen de ideale timing.

Mentale klap voor KRC Genk

KRC Genk had een zware week achter de rug. Het werd Europees uitgeschakeld en greep ook naast een ticket voor de Champions’ Play-offs na een 5-5-gelijkspel op La Louvière.

Met Smets, Kongolo, Mirisola en Adedeji-Sternberg zijn niet minder dan vier spelers van KRC Genk opgenomen in de selectie van bondscoach Gill Swerts bij de U21.

Er staat hen vrijdag een belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd tegen Oostenrijk te wachten, dus veel tijd om bevrijd te worden van de mentale klap die ze kregen bij KRC Genk is er niet.

Deugd doen

“Dat is niet de reden waarom ze hier zijn. Ze zitten in de selectie, omdat ze dat zelf afgedwongen hebben”, vertelt Swerts aan Het Belang van Limburg.



“We kijken ook naar profielen en of de manier van spelen bij onze selectie past. Maar ik denk dat opgeroepen worden voor je vaderland voor iedereen een eer is. Al kan even weg zijn van je dagdagelijkse werking bij je club zeker deugd doen”, besluit hij.