Anderlecht jaagt op toptalent van Borussia Dortmund, concurrentie komt uit Nederland

Elias Benkara staat voor een belangrijke beslissing in zijn carrière. De 18-jarige verdediger van Borussia Dortmund heeft een aflopend contract en zijn toekomst is voorlopig onzeker.

Nochtans wil Dortmund de 1,93 meter lange centrale verdediger graag houden. De gesprekken over een contractverlenging lopen, maar een akkoord is er nog niet. Benkara wil vooral duidelijkheid over zijn toekomst en zijn kansen bij het eerste elftal, meldt Bild.

Intussen is er ook interesse van andere clubs. Onder meer RSC Anderlecht en Feyenoord volgen het dossier van dichtbij en houden de situatie nauwlettend in de gaten.

Groot verdedigend talent, maar Dortmund gaf hem nog geen kans bij de A-ploeg

Benkara geldt al jaren als een groot talent. Hij kwam in 2021 over van FSV Mainz 05 en doorliep sindsdien alle jeugdreeksen bij Dortmund. Dit seizoen is hij een vaste waarde bij het tweede elftal en zat hij al enkele keren dicht bij zijn debuut in het eerste team.

Toch kreeg hij nog geen echte speelkansen bij de hoofdmacht, en dat speelt mee in zijn twijfels. Zeker omdat andere jonge spelers, zoals Luca Reggiani, wél hun kans kregen en ondertussen een nieuw contract tekenden.



Bovendien is Benkara ook international van Algerije en wordt hij gezien als een speler met toekomstperspectief op het hoogste niveau.