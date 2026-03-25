Onwaarschijnlijk: hoe de derde van de play-offs zonder Europees ticket zou kunnen eindigen

Dit is de allerlaatste keer dat play-offs zullen beslissen wie landskampioen wordt in de Jupiler Pro League. Al hoopt elke ploeg uit de top 6 vooral op een Europees ticket voor volgend seizoen.

Voor Union, Club Brugge, Anderlecht en KAA Gent is Europees voetbal een must: het werkmodel van die clubs steunt op UEFA-inkomsten en op de etalage die ze hun spelers op het continentale podium kunnen bieden.

KV Mechelen en STVV zullen op hun beurt alles op alles zetten om na een seizoen dat nu al boven de verwachtingen was nog de kers op de taart te zetten. Terugkeren naar Europa zou op Stayen en Achter de Kazerne weer mooie herinneringen oproepen.

Alles ligt nog open

Van deze zes ploegen heeft Union al een Europees ticket veiliggesteld door als eerste te eindigen in de reguliere competitie. Die titel van winnaar van de eerste fase garandeert de Brusselaars minstens de tweede voorronde van de Europa League. Een ticket dat de mannen van David Hubert uiteraard nog proberen op te waarderen tegen het einde van het seizoen.

Union heeft daarvoor twee kansen: Play-offs op het niveau van hun sterke eerste seizoenshelft én de bekerfinale tegen Anderlecht. Maar als Union een terugval kent, kan hun ticket als winnaar van de reguliere fase de Pro League ook een onverwacht scenario opleveren.

Als Anderlecht erin slaagt om in de bekerfinale af te rekenen met zijn Brusselse rivaal, speelt het de barrages van de Europa League. Zelfs als het vijfde of zesde eindigt. En als Union daarbovenop buiten de top drie eindigt, is zelfs de derde plaats niet zeker van een Europees ticket.



Voor de eerste twee verandert er niets: de kampioen is rechtstreeks geplaatst voor de league phase van de Champions League, de vicekampioen speelt de tweede voorronde. Vier van de vijf Europese tickets voor het Belgische voetbal zouden dan al verdeeld zijn.

Het laatste Europese ticket zou dan gaan tussen de nummer drie van de Champions' Play-offs en de winnaar van de Europe Play-offs. Als die laatste het haalt, blijft de nummer drie van de Champions' Play-offs dus zonder Europees voetbal achter. Dit soort rekenwerk zullen we nog missen wanneer de Play-offs verdwijnen.