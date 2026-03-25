Basisspeler van RWDM op weg naar JPL of Europese topcompetitie?

Sinds de winter toonden meerdere clubs interesse in Manoel Verhaeghe, de jonge centrale verdediger van RWDM Brussel. Nu hij basisspeler is geworden, lijkt hij bezig aan zijn laatste seizoen in de Challenger Pro League, vooraleer een volgende stap in zijn carrière te zetten.

Afgelopen kerstavond meldden we al concrete interesse voor Manoel Verhaeghe, die net basisspeler was geworden bij RWDM Brussels na een seizoensbegin op de bank.

De centrale verdediger, die op 25 maart zijn 18e verjaardag viert, speelde dit seizoen al 24 wedstrijden in de Challenger Pro League en nog twee in de Beker van België. Zijn profiel valt duidelijk al bij heel wat clubs in de smaak.

KV Mechelen, in de winter al genoemd, wil hem nog altijd graag binnenhalen op het einde van het seizoen. Maar Malinwa, dat zich voor het eerst in zijn geschiedenis plaatste voor de Champions Play-offs, is niet alleen in de strijd.

Kan Manoël Verhaeghe naar topcompetitie zonder eerst langs de Jupiler Pro League te passeren?

Ook Club Brugge volgt zijn situatie van dichtbij, net als Atalanta Bergamo en Olympique Lyonnais, dat in januari ook al werd genoemd, zo meldt La Dernière Heure.



Op referentiesite Transfermarkt wordt Manoel Verhaeghe nog altijd op 800.000 euro geschat. Hij ligt in het Edmond Machtensstadion onder contract tot 30 juni 2027, wat betekent dat er komende zomer een beslissing moet worden genomen. De tendens wijst richting een vertrek: ofwel een tussenstap in de Jupiler Pro League, ofwel nu al de sprong naar een van de vijf grote Europese competities.