Alderweireld hunkert naar nieuwe job, maar ziet probleem: "Zal niet voor morgen zijn"

Toby Alderweireld heeft genoeg te doen in het leven. Toch hunkert hij naar een comeback in het voetbal, maar gemakkelijk wordt dat niet.

Alderweireld na zijn voetbalcarrière

Toby Alderweireld weet zijn dagen na zijn voetbalcarrière goed in te vullen. Hij heeft werk genoeg met de dranken die hij verkoopt en duikt ook geregeld op in televisieprogramma’s.

Toch mist hij het voetbal enorm. “Als ik als analist in de studio zit, valt het nog mee. Maar de keren dat ik aan de rand van het veld sta, doet het pijn”, is hij heel erg eerlijk bij HUMO.

Hij wil duidelijk terugkeren naar het voetbalwereldje. “Ja, honderd procent zeker. Ik krijg vaak de vraag waarom ik geen trainer word, vooral sinds 'De rugzak': ineens was het iets wat velen in mij zagen.”

Al weet Alderweireld als geen ander dat een trainer vaak niet veel langer dan een jaar aanblijft. Bovendien heeft hij niet veel zin om naar het buitenland te trekken, door alle gevolgen die dit heeft voor de familie.

Terugkeer bij Royal Antwerp FC

Hij neemt wat afstand van het voetbal, maar er lijkt maar één oplossing mogelijk. “Mijn grote voordeel is dat ik heel Antwerp-minded ben: ik heb drie jaar alles voor die club gegeven. Tegelijk is het ook mijn nadeel: ik heb alléén maar Antwerp.”





Toch ziet hij zichzelf aan de slag gaan op de Bosuil. “Ik zou er ooit heel graag een bepalende rol opnemen, iets waarin ik echt het verschil kan maken. Ze maken een moeilijke periode door, het zal dus nog niet voor morgen zijn. Maar als ze me nodig hebben, hoor ik het wel”, besluit hij.