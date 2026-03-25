Real Madrid betrapt op medische blunder bij sterspeler Kylian Mbappé

In Spanje wordt Real Madrid stevig door het slijk gehaald. De club zou immers de verkeerde knie van sterspeler Kylian Mbappé onderzocht hebben.

Scan van de verkeerde knie

Het is sportkrant Mundo Deportivo die in Spanje met het nieuws uitpakt. Journalist Daniel Riolo van RMC zou ontdekt hebben dat Real Madrid van de verkeerde knie van Kylian Mbappé een scan zou genomen hebben.

“De fout die ze hebben gemaakt, is enorm”, vertelde Daniel Riolo van RMC. “De club heeft gewoon de andere knie onderzocht. Geloof je me niet? Ik zweer het je.”

Het nieuws dat er een verkeerde RMI genomen werd in Spanje niet bepaald goed onthaald. En ook Riolo doet er nog een schepje bovenop. “Hij had zijn knie kunnen breken”, liet de journalist zich nog ontvallen.

Eigen diagnose

Mbappé trok ondertussen op eigen houtje naar Frankrijk bij de bekende kniespecialist Bertrand Sonnery-Cottet. Nu werd er de juiste scan gemaakt, volgde er een correct diagnose en is er een juist revalidatieplan opgesteld.



Hij speelde ondertussen al opnieuw wat minuten tegen Manchester City en Atletico Madrid en het zou best kunnen dat hij ook bij de nationale ploeg in actie komt.