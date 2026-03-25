Real Madrid betrapt op medische blunder bij sterspeler Kylian Mbappé

In Spanje wordt Real Madrid stevig door het slijk gehaald. De club zou immers de verkeerde knie van sterspeler Kylian Mbappé onderzocht hebben.

Scan van de verkeerde knie

Het is sportkrant Mundo Deportivo die in Spanje met het nieuws uitpakt. Journalist Daniel Riolo van RMC zou ontdekt hebben dat Real Madrid van de verkeerde knie van Kylian Mbappé een scan zou genomen hebben.

“De fout die ze hebben gemaakt, is enorm”, vertelde Daniel Riolo van RMC. “De club heeft gewoon de andere knie onderzocht. Geloof je me niet? Ik zweer het je.”

Het nieuws dat er een verkeerde RMI genomen werd in Spanje niet bepaald goed onthaald. En ook Riolo doet er nog een schepje bovenop. “Hij had zijn knie kunnen breken”, liet de journalist zich nog ontvallen.

Eigen diagnose

Mbappé trok ondertussen op eigen houtje naar Frankrijk bij de bekende kniespecialist Bertrand Sonnery-Cottet. Nu werd er de juiste scan gemaakt, volgde er een correct diagnose en is er een juist revalidatieplan opgesteld.


Hij speelde ondertussen al opnieuw wat minuten tegen Manchester City en Atletico Madrid en het zou best kunnen dat hij ook bij de nationale ploeg in actie komt.

📷 OFFICIEEL KV Mechelen neemt afscheid van clubmonument

La Liga

 Speeldag 29
Villarreal Villarreal 3-1 Real Sociedad Real Sociedad
Elche CF Elche CF 2-1 Real Mallorca Real Mallorca
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 1-2 Getafe Getafe
Levante Levante 4-2 Real Oviedo Real Oviedo
Osasuna Osasuna 1-0 Girona FC Girona FC
Sevilla Sevilla 0-2 Valencia CF Valencia CF
Barcelona Barcelona 1-0 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Celta De Vigo Celta De Vigo 3-4 Alaves Alaves
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 2-1 Real Betis Real Betis
Real Madrid Real Madrid 3-2 Atlético Madrid Atlético Madrid

