Ophef rond Mbappé na Clasico: fans van Real Madrid woest

De kritiek op Kylian Mbappé neemt in Spanje met de dag toe. De Franse sterspeler van Real Madrid ligt zwaar onder vuur na zijn opvallende afwezigheid in El Clasico tegen Barcelona én een veelbesproken bericht op sociale media tijdens de wedstrijd.

Real Madrid ging zondagavond met 2-0 onderuit tegen de aartsrivaal, die zich dankzij die overwinning meteen verzekerde van de Spaanse landstitel. Mbappé ontbrak in de selectie wegens een blessure aan de hamstrings, maar toch kwam hij tijdens de match nadrukkelijk in beeld.

Heel ongelukkige timing van bericht op Instagram

De Fransman plaatste namelijk een story op Instagram vanuit zijn woning, waarop te zien was hoe hij de wedstrijd op televisie volgde. Daarbij schreef hij “Hala Madrid” om zijn ploegmaats aan te moedigen. Op zich geen probleem, ware het niet dat de boodschap online kwam toen Real Madrid al na twintig minuten met 2-0 in het krijt stond na goals van Marcus Rashford en Ferran Torres.

In Spanje werd die timing bijzonder slecht onthaald. Op sociale media kreeg Mbappé bakken kritiek over zich heen. Verschillende supporters vonden dat hij weinig voeling toont met de club en vooral bezig is met zijn eigen imago.

Ook in de Spaanse media werd stevig uitgehaald. In het populaire televisieprogramma El Chiringuito stelde presentator Josep Pedrerol dat Mbappé “het Madrid-gevoel mist”. Volgens hem had de aanvaller beter vóór de aftrap iets gepost in plaats van tijdens een rampscenario voor zijn ploeg.

De kritiek werd nog scherper bij journalist Tomás Roncero van AS. Hij gaf toe dat hij verwacht had dat Mbappé fit zou raken voor de topper. “Ik was ervan overtuigd dat hij zou spelen. Uiteindelijk lijkt het alsof het Mbappé FC is dat beslist. Hij doet wat hij wil om individueel de beste te zijn, niet om het team te helpen”, klonk het scherp.



Wilde geruchten doen de ronde

Daar stopt de controverse niet. In Spanje circuleren namelijk ook geruchten dat de blessure van Mbappé mogelijk niet volledig sportief van aard zou zijn. Volgens journalist Alberto Pereiro van Onda Cero zou de Fransman vernomen hebben dat hij tegen Barcelona op de bank zou starten. Kort daarna zou hij de training verlaten hebben met blessureklachten.

Die verhalen werden voorlopig niet bevestigd door Real Madrid. Coach Álvaro Arbeloa hield zich na de wedstrijd op de vlakte en gaf aan niet te weten of Mbappé dit seizoen nog in actie komt.