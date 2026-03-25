Anderlecht moet Wouter Vandenhaute ook dankbaar zijn: sporteconoom ontleedt zijn beleid

RSC Anderlecht lijkt financieel opnieuw op een stevigere basis te staan. Volgens sporteconoom Wim Lagae zijn de woelige jaren achter de rug en heeft de club de voorbije periode duidelijke stappen gezet richting stabiliteit.

“Bij Anderlecht zijn de wilde jaren voorbij”, stelt Lagae in Het Nieuwsblad. Hij wijst daarbij vooral naar het werk van voorzitter Wouter Vandenhaute, die erin slaagde de club opnieuw financieel te structureren en te laten groeien. “Hij heeft de omzet doen stijgen tot boven de honderd miljoen euro per jaar.”

Die groei komt niet alleen uit klassieke inkomsten, maar ook uit de manier waarop Anderlecht zich profileert. “De club is uitgegroeid tot een sterk mediamerk, met veel beleving rond wedstrijddagen”, klinkt het. Dat zorgt voor extra inkomsten en een modernere uitstraling.

Daarnaast werd er stevig ingegrepen in de kostenstructuur. “Anderlecht is rationeler omgesprongen met salarissen, waardoor de loonmassa gedaald is”, legt Lagae uit. Dat beleid zorgde voor meer financiële controle, al had het ook een impact op het sportieve niveau.

Om weer top te worden moet Anderlecht Champions League spelen

De kloof met Club Brugge blijft dan ook aanzienlijk. “Ze geven bijvoorbeeld zo’n 24 miljoen euro minder uit aan lonen”, klinkt het. “Dan is het logisch dat je sportief ongeveer in lijn met dat budget presteert.”



Een snelle terugkeer naar absolute dominantie verwacht Lagae niet. “Om die rol opnieuw op te nemen, moet Anderlecht zich plaatsen voor de Champions League”, besluit hij. “Dat zorgt voor extra inkomsten én verhoogt de transferwaarde van spelers, en net dat effect hebben ze nodig om opnieuw de top te bereiken.”