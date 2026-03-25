Bevestigd: toekomstige Rode Duivel zal volgend seizoen wel degelijk in de Premier League uitkomen

Bevestigd: toekomstige Rode Duivel zal volgend seizoen wel degelijk in de Premier League uitkomen
Mike Penders zit momenteel nog bij de Jonge Duivels, maar de doelman lijkt volgend seizoen gewoon in de Premier League te zullen spelen. Bij Chelsea zou hij zelfs de rol van eerste doelman moeten krijgen.

Hij is misschien wel een van de ontgoochelde spelers na de bekendmaking van de selectie van Rudi Garcia: ondanks de afwezigheid van Thibaut Courtois reist Mike Penders niet mee naar de Verenigde Staten met de Rode Duivels.

De doelman van Strasbourg is namelijk bij de U21 gehouden, die twee belangrijke kwalificatiewedstrijden voor het volgende EK voor beloften spelen. Bij de A-kern werden Maarten Vandevoordt, Senne Lammens en Matz Sels opgeroepen.

Misschien een teken dat de doelman die in 2024 door Chelsea voor 20 miljoen euro werd gekocht niet in de WK-kern zal zitten, aangezien Thibaut Courtois daar normaal gezien vergezeld wordt door de drie keepers die in maart al werden geselecteerd.

Mike Penders zou volgend seizoen wél bij Chelsea spelen

Dat verandert dan weer niets aan de toekomst van Mike Penders, die al grotendeels uitgetekend lijkt. Zoals The Telegraph deze woensdag bevestigt, zal de ex-speler van Racing Genk volgend seizoen effectief opgenomen worden in de A-kern van Chelsea.


Penders zou de concurrentie aangaan met Robert Sánchez en Filip Jorgensen, maar lijkt een streepje voor te hebben omdat die twee in Londen nog niet echt wisten te overtuigen.

📷 OFFICIEEL KV Mechelen neemt afscheid van clubmonument

📷 OFFICIEEL KV Mechelen neemt afscheid van clubmonument

Defour houdt zich niet: dit worden de winnaars in de Champions' en Europe Play-offs

Defour houdt zich niet: dit worden de winnaars in de Champions' en Europe Play-offs

Standard komt met stevig finaal statement na incidenten van match tegen Antwerp

Standard komt met stevig finaal statement na incidenten van match tegen Antwerp

"Eén ploeg zakt volledig door het ijs": wie wordt scherprechter in de Champions' Play-offs?

"Eén ploeg zakt volledig door het ijs": wie wordt scherprechter in de Champions' Play-offs?

"Een interessante speler": Vanhaezebrouck pakt verrassend uit in elftal van het jaar

"Een interessante speler": Vanhaezebrouck pakt verrassend uit in elftal van het jaar

"We gooien het weg, zonde": Kenneth Bornauw spreekt klare taal

"We gooien het weg, zonde": Kenneth Bornauw spreekt klare taal

Blunderen bij Genk, maar wel in nationale ploeg: "Niet verbaasd dat hij opgeroepen is"

Blunderen bij Genk, maar wel in nationale ploeg: "Niet verbaasd dat hij opgeroepen is"

Kortrijk of Beerschot? "Promotiestress en op het juiste moment op toerental"

Kortrijk of Beerschot? "Promotiestress en op het juiste moment op toerental"

Vanheusden komt met opvallend voorstel op de proppen voor blessures in het voetbal

Vanheusden komt met opvallend voorstel op de proppen voor blessures in het voetbal

OFFICIEEL STVV legt grote naam onder contract

OFFICIEEL STVV legt grote naam onder contract

Alderweireld hunkert naar nieuwe job, maar ziet probleem: "Zal niet voor morgen zijn"

Alderweireld hunkert naar nieuwe job, maar ziet probleem: "Zal niet voor morgen zijn"

Real Madrid betrapt op medische blunder bij sterspeler Kylian Mbappé

Real Madrid betrapt op medische blunder bij sterspeler Kylian Mbappé

"Niet de reden waarom ze hier zijn": bondscoach duidelijk over Genkspelers in U21-selectie

"Niet de reden waarom ze hier zijn": bondscoach duidelijk over Genkspelers in U21-selectie

Lars Friis doet opvallende bekentenis tijdens voorstelling bij Cercle Brugge

Lars Friis doet opvallende bekentenis tijdens voorstelling bij Cercle Brugge

Drie keer niet in wedstrijdkern bij Anderlecht: wat scheelt er met Danylo Sikan?

Drie keer niet in wedstrijdkern bij Anderlecht: wat scheelt er met Danylo Sikan?

Géén Lukaku bij de Rode Duivels zorgt meteen voor héél véél duidelijkheid rond eerdere speculaties

Géén Lukaku bij de Rode Duivels zorgt meteen voor héél véél duidelijkheid rond eerdere speculaties

Thomas Meunier geeft héél eerlijke kijk op WK met Rode Duivels? "We hebben niets te verliezen"

Thomas Meunier geeft héél eerlijke kijk op WK met Rode Duivels? "We hebben niets te verliezen"

Rik De Mil geeft toe: nog veel werk op de plank voor KAA Gent

Rik De Mil geeft toe: nog veel werk op de plank voor KAA Gent

We zouden het al bijna vergeten, maar deze Belgische club is nu al zeker van een Europees ticket

We zouden het al bijna vergeten, maar deze Belgische club is nu al zeker van een Europees ticket

DONE DEAL én definitief: opvallende transfer van Challenger Pro League naar ... Serie A

DONE DEAL én definitief: opvallende transfer van Challenger Pro League naar ... Serie A

'Barça heeft eerste zomertransfer beet (als aan deze twee voorwaarden wordt voldaan)'

'Barça heeft eerste zomertransfer beet (als aan deze twee voorwaarden wordt voldaan)'

Jérémy Doku beseft héél goed welke verantwoordelijkheid de Rode Duivels dragen: "Daar heb ik gezien wat het doet met de mensen"

Jérémy Doku beseft héél goed welke verantwoordelijkheid de Rode Duivels dragen: "Daar heb ik gezien wat het doet met de mensen"

Belgische Mededingingsautoriteit doet Belgisch voetbal wankelen: 'Pro League riskeert monsterboetes als regels niét meteen wijzigen'

Belgische Mededingingsautoriteit doet Belgisch voetbal wankelen: 'Pro League riskeert monsterboetes als regels niét meteen wijzigen'

Het einde van een tijdperk: 'Griezmann heeft nieuwe club, Atlético Madrid laat icoon gratis vertrekken'

Het einde van een tijdperk: 'Griezmann heeft nieuwe club, Atlético Madrid laat icoon gratis vertrekken'

BREAKING: Mo Salah bevestigt dat hij vertrekt bij Liverpool FC

BREAKING: Mo Salah bevestigt dat hij vertrekt bij Liverpool FC

Marc Wilmots dropt bommetje op Sclessin: "Dan geef ik meteen mijn ontslag!"

Marc Wilmots dropt bommetje op Sclessin: "Dan geef ik meteen mijn ontslag!"

Genk heeft de kans een statement te maken (en terug te grijpen naar succesverleden): keuze voor identiteit Opinie

Genk heeft de kans een statement te maken (en terug te grijpen naar succesverleden): keuze voor identiteit

Een vertrek van Vincent Kompany bij Bayern München is niét ondenkbaar: 'Voor dit bedrag kan Manchester City droomopvolger van Pep Guardiola halen'

Een vertrek van Vincent Kompany bij Bayern München is niét ondenkbaar: 'Voor dit bedrag kan Manchester City droomopvolger van Pep Guardiola halen'

Eerste oefensessie is achter de rug: Ook deze Rode Duivel zien we niét op het veld

Eerste oefensessie is achter de rug: Ook deze Rode Duivel zien we niét op het veld

Noa Lang spreekt... op geheel eigen wijze over horrorblessure: "Op het toilet is het allesbehalve ideaal"

Noa Lang spreekt... op geheel eigen wijze over horrorblessure: "Op het toilet is het allesbehalve ideaal"

"250 beelden van de tegenstander": niet Union SG of Club Brugge is de meester van de stilstaande fases

"250 beelden van de tegenstander": niet Union SG of Club Brugge is de meester van de stilstaande fases

Club Brugge en Sint-Truiden doen beter dan Union: dit is ons elftal van de reguliere competitie

Club Brugge en Sint-Truiden doen beter dan Union: dit is ons elftal van de reguliere competitie

Beslissing BAS in Seraing - Kortrijk heeft ook gevolgen voor ... Beveren, dat niet blij is: "Grote verbazing"

Beslissing BAS in Seraing - Kortrijk heeft ook gevolgen voor ... Beveren, dat niet blij is: "Grote verbazing"

Hoe Club Brugge investering (virtueel) al verdriedubbelde (en zeggen dat iedereen het over een miskoop had)

Hoe Club Brugge investering (virtueel) al verdriedubbelde (en zeggen dat iedereen het over een miskoop had)

Thomas Meunier op jacht naar record van grote voorbeeld? "Dan moet ik tot mijn vijftigste voetballen"

Thomas Meunier op jacht naar record van grote voorbeeld? "Dan moet ik tot mijn vijftigste voetballen"

Het gaat niet goed met Johan Boskamp, iedereen maakt zich zorgen: "Enorm geschrokken" De derde helft

Het gaat niet goed met Johan Boskamp, iedereen maakt zich zorgen: "Enorm geschrokken"

