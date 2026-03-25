Bevestigd: toekomstige Rode Duivel zal volgend seizoen wel degelijk in de Premier League uitkomen

Mike Penders zit momenteel nog bij de Jonge Duivels, maar de doelman lijkt volgend seizoen gewoon in de Premier League te zullen spelen. Bij Chelsea zou hij zelfs de rol van eerste doelman moeten krijgen.

Hij is misschien wel een van de ontgoochelde spelers na de bekendmaking van de selectie van Rudi Garcia: ondanks de afwezigheid van Thibaut Courtois reist Mike Penders niet mee naar de Verenigde Staten met de Rode Duivels.

De doelman van Strasbourg is namelijk bij de U21 gehouden, die twee belangrijke kwalificatiewedstrijden voor het volgende EK voor beloften spelen. Bij de A-kern werden Maarten Vandevoordt, Senne Lammens en Matz Sels opgeroepen.

Misschien een teken dat de doelman die in 2024 door Chelsea voor 20 miljoen euro werd gekocht niet in de WK-kern zal zitten, aangezien Thibaut Courtois daar normaal gezien vergezeld wordt door de drie keepers die in maart al werden geselecteerd.

Mike Penders zou volgend seizoen wél bij Chelsea spelen

Dat verandert dan weer niets aan de toekomst van Mike Penders, die al grotendeels uitgetekend lijkt. Zoals The Telegraph deze woensdag bevestigt, zal de ex-speler van Racing Genk volgend seizoen effectief opgenomen worden in de A-kern van Chelsea.



Penders zou de concurrentie aangaan met Robert Sánchez en Filip Jorgensen, maar lijkt een streepje voor te hebben omdat die twee in Londen nog niet echt wisten te overtuigen.