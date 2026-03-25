Lars Friis doet opvallende bekentenis tijdens voorstelling bij Cercle Brugge

Lars Friis werd dinsdag voorgesteld bij Cercle Brugge. Hij leidde maandag al de eerste training voor de Vereniging.

Cercle Brugge heeft zijn nieuwe trainer beet. De keuze viel op de Deen Lars Friis. “Wanneer het project van Cercle aan me werd voorgesteld, was ik meteen onder de indruk”, vertelt hij op de website van de club.

Friis ziet de uitdaging helemaal zitten. Hij kreeg een contract tot het einde van het seizoen dat automatisch verlengd wordt voor twee jaar, als hij erin slaagt groen-zwart in eerste klasse te houden tijdens de Relegation Play-offs.

“Er zit heel veel potentieel en kwaliteit in deze groep. Ik kijk dan ook uit naar de toekomst. Maar we moeten hard werken, elke dag opnieuw. Wedstrijden win je ook tijdens de trainingsweek”, liet hij weten.

Lange tijd geleden al gecontacteerd

Opvallend was dat hij heel veel wist te vertellen over Cercle Brugge. Hij had duidelijk zijn research gedaan. De Deen bekende ook dat hij al een hele tijd geleden gecontacteerd werd door de Vereniging om mogelijk over te nemen.



“De Belgische competitie volg ik ook al sinds de start van de gesprekken, net zoals de Belgische teams die het goed deden in Europa”, ging hij verder. “In België is er daarnaast een grote geschiedenis van Deense coaches, spelers en technische directeuren. Met enkelen heb ik ook gebeld”, gaf hij nog mee.