Drie keer niet in wedstrijdkern bij Anderlecht: wat scheelt er met Danylo Sikan?

Danylo Sikan zit bij RSC Anderlecht al drie keer niet in de wedstrijdkern. De winteraanwinst zit echter met een medisch probleem, zo meldt Het Nieuwsblad.

Sikan zit met pubalgie

Danylo Sikan sukkelt met een adductorenletsel/pubalgie, zo laat de krant weten. De spits, waarvoor Renard nog 4 miljoen euro betaalde in januari aan Trabzonspor, speelde slechts 227 minuten voor Anderlecht en scoorde niet.

Tegen Cercle Brugge, KV Mechelen en Club Brugge zat hij zelfs niet in de wedstrijdselectie. De aandoening wordt het best verholpen met een operatie, alleen is de vraag wanneer je die zal inplannen.

Nu opereren?

Inspuitingen hielpen tot dusver niet. Sikan kan nu onder het mes gaan, waardoor hij perfect klaar zou zijn voor de start van volgend seizoen. Als Anderlecht hem nu nog wil laten spelen in de play-offs, dan moet zijn trainingsritme beperkt worden.

Sikan verdween ook uit de ploeg doordat Taravel Hazard als valse negen ging gebruiken, maar ook omdat Cvetkovic en Bertaccini hem voorbijgestoken hebben. Anderlecht zou deze week nog een beslissing nemen.



De situatie doet denken aan die van Cesar Huerta die in november geopereerd werd in Mexico, maar uiteindelijk in België een tweede operatie moest ondergaan en nog altijd niet opnieuw inzetbaar is.