"We gooien het weg, zonde": Kenneth Bornauw spreekt klare taal
De competitie in de Jupiler Pro League zit erop. Maar met de play-offs moet het allerbelangrijkste nog komen.
Play-offs zorgen voor spektakel
De Jupiler Pro League is één van de weinige competities waar de kampioen niet gekend is nadat de reguliere fase afgewerkt is. Die was al spannend en de play-offs beloven nog meer spektakel te bieden.
RSC Anderlecht slaagde er met de hakken over de sloot in om toch bij de eerste zes te eindigen. Ondanks een thuisnederlaag tegen Cercle Brugge op de slotspeeldag eindigde paars-wit nog nipt op de zesde plaats.
Kenneth Bornauw, CEO van RSC Anderlecht, weet dat er nog veel mogelijk is. Met een beetje geluk zit de tweede plaats er mogelijk nog in voor paars-wit.
Zonde dat het verdwijnt
“In het voetbal kan alles, zegt het cliché. Er zijn 30 punten te verdienen, maar goed... Dan moet die onregelmatigheid uit ons spel”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.
Hij kijkt enorm uit naar de play-offs. “Ik vind het zeer jammer dat het de laatste editie is. Dat format bewees toch 16 jaar lang zijn sportieve en commerciële meerwaarde. En straks gooien we het weg. Zonde”, besluit hij.
