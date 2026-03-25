"Hij geraakt zijn man niet meer voorbij": zorgen voor Royal Antwerp FC

Royal Antwerp FC eindigde de competitie als tiende in de rangschikking. Daardoor moet het in de Europe Play-offs het seizoen nog proberen te redden.

Antwerp in Europe Play-offs

35 op 90 behaalde Royal Antwerp FC. Daarmee eindigde het als tiende in het klassement, op negen punten achterstand van de zesde plek van RSC Anderlecht.

De Europe Play-offs dus, waar het ook al met een achterstand op KRC Genk van start gaat. Het wordt moeilijk voor The Great Old om de fans nog te verwennen dit seizoen.

“Ik hoop dat Antwerp goed start, want stel je voor dat je na drie matchen al moet zeggen: ‘dit gaat ‘m niet worden’. Dan gaan heel wat supporters thuisblijven”, weet Patrick Goots te vertellen aan Gazet van Antwerpen.

Problemen met Kerk

Play-off 2 is dan ook niet bepaald sexy met de tegenstanders die je voorgeschoteld krijgt. De analist stelt ook vast dat Kerk, die zo goed was voor de winterstop, de voorbije wedstrijden zo goed als niks meer laat zien.



“Hij geraakt zijn man niet meer voorbij en vertoont veel irritatie in zijn spel. Ik zat aan Den Dreef vlakbij het veld en zag heel veel discussie met medespelers en de scheidsrechter. Da’s een teken dat hij niet goed in zijn vel zit”, besluit Goots.