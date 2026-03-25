Ondanks alle miserie van de laatste maanden: "Alle wedstrijden winnen"

Sporting Charleroi heeft moeilijke weken achter de rug. Toch is het geloof er dat de Zebra's opnieuw hun rol kunnen spelen in de Europe Play-offs.

Charleroi wil Europees ticket

Op 31 januari won Charleroi met 0-2 op bezoek bij STVV. De laatste zege, gevolgd door een 1 op 21 in de competitie en een bekeruitschakeling door Union SG in de halve finales.

“Onze ingesteldheid moet er één van revanche zijn. We hebben tijdens het kampioenschap in augustus en september, en daarna in december en januari bewezen dat we konden overpresteren, maar vooral hebben we ondermaats gepresteerd”, zegt algemeen directeur Pierre-Yves Hendrickx aan La Capitale.

De ploeg won al drie keer de Europe Play-offs en wil dat dit jaar voor een vierde keer doen. “We weten dat dit een Europees ticket kan opleveren en zo’n campagne laat een club groeien”, voegt hij er nog aan toe.

Teamgevoel

De achterstand op leider Genk bedraagt vier punten. Vooral de twee Waalse derby’s tegen Standard staan met stip op de kalender. “We moeten ons herpakken en meteen klaar zijn, want de ambitie moet zijn om alle wedstrijden te winnen”, gaat Hendrickx verder.



De tactiek is duidelijk: als de ploeg op voorsprong komt, willen ze dat vasthouden. Hendrickx wil het teamgevoel naar boven zien gaan. “We moeten vertrouwen hebben en vastberadenheid tonen”, besluit hij.