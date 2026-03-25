Dit is het nieuwe voorstel voor de quota van beloftenploegen in 1B: en ook dat zal tegenkanting krijgen

De discussie rond de beloftenploegen in de Challenger Pro League krijgt een nieuwe wending. Na het oordeel van de Belgische Mededingingsautoriteit moet de huidige verankering van U23-teams verdwijnen, anders dreigt een zware boete.

Die sanctie kan oplopen tot maar liefst 12 miljoen euro per jaar. Daardoor staat er eind maart een nieuwe stemming op de agenda bij de Pro League, waarbij een aangepast systeem op tafel ligt.

De bedoeling van dat voorstel is om het aantal beloftenploegen te behouden, maar met andere regels. Er zouden nog steeds vier U23-teams actief blijven in 1B, maar zonder bescherming tegen degradatie.

Concreet betekent dit dat een beloftenploeg die op een degradatieplaats eindigt, effectief zakt naar het amateurvoetbal. De plaats die vrijkomt, zou dan opnieuw ingevuld worden door een andere U23-ploeg, schrijft HLN.

Als er een beloftenploeg degradeert, moet een andere stijgen?

Het huidige systeem ligt zwaar onder vuur omdat het als oneerlijk wordt beschouwd. Clubs zoals Francs Borains dreigen immers te degraderen ondanks een veilige plaats, omdat beloftenploegen momenteel niet kunnen zakken.



Toch is het nog onzeker of de hervorming er komt. Niet alleen moeten de profclubs akkoord gaan, ook Voetbal Vlaanderen en ACFF hebben inspraak. Zij vrezen dat amateurclubs benadeeld zullen worden omdat een beloftenploeg moet stijgen als er eentje degradeert, waardoor het debat nog lang niet beslecht is.

