Dit is het nieuwe voorstel voor de quota van beloftenploegen in 1B: en ook dat zal tegenkanting krijgen

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De discussie rond de beloftenploegen in de Challenger Pro League krijgt een nieuwe wending. Na het oordeel van de Belgische Mededingingsautoriteit moet de huidige verankering van U23-teams verdwijnen, anders dreigt een zware boete.

Die sanctie kan oplopen tot maar liefst 12 miljoen euro per jaar. Daardoor staat er eind maart een nieuwe stemming op de agenda bij de Pro League, waarbij een aangepast systeem op tafel ligt.

De bedoeling van dat voorstel is om het aantal beloftenploegen te behouden, maar met andere regels. Er zouden nog steeds vier U23-teams actief blijven in 1B, maar zonder bescherming tegen degradatie.

Concreet betekent dit dat een beloftenploeg die op een degradatieplaats eindigt, effectief zakt naar het amateurvoetbal. De plaats die vrijkomt, zou dan opnieuw ingevuld worden door een andere U23-ploeg, schrijft HLN.

Als er een beloftenploeg degradeert, moet een andere stijgen?

Het huidige systeem ligt zwaar onder vuur omdat het als oneerlijk wordt beschouwd. Clubs zoals Francs Borains dreigen immers te degraderen ondanks een veilige plaats, omdat beloftenploegen momenteel niet kunnen zakken.


Toch is het nog onzeker of de hervorming er komt. Niet alleen moeten de profclubs akkoord gaan, ook Voetbal Vlaanderen en ACFF hebben inspraak. Zij vrezen dat amateurclubs benadeeld zullen worden omdat een beloftenploeg moet stijgen als er eentje degradeert, waardoor het debat nog lang niet beslecht is.
 

6 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge

Meer nieuws

Onwaarschijnlijk: hoe de derde van de play-offs zonder Europees ticket zou kunnen eindigen

11:40
5
Kompany en Bayern zetten voet neer: sterspeler mag zelfs voor 200 miljoen euro niet vertrekken

16:00
Anderlecht moet Wouter Vandenhaute ook dankbaar zijn: sporteconoom ontleedt zijn beleid

13:00
Haalt Anderlecht absolute publiekslieveling terug voor... de Futures?

15:00
1
Defour houdt zich niet in: dit worden de winnaars in de Champions' en Europe Play-offs

11:20
5
"Hij geraakt zijn man niet meer voorbij": zorgen voor Royal Antwerp FC

14:30
1
Ondanks alle miserie van de laatste maanden: "Alle wedstrijden winnen"

14:15
"We gooien het weg, zonde": Kenneth Bornauw spreekt klare taal

10:00
4
Dit keer lukt het wel: Bilal El Khannouss kan met een gerust hart naar het WK

12:00
1
Blunderen bij Genk, maar wel in nationale ploeg: "Niet verbaasd dat hij opgeroepen is"

09:30
Ex-Antwerp-speler voetbalt nu in oorlogsgebied: "Anderhalve minuut om de saferoom te bereiken"

14:00
Anderlecht jaagt op toptalent van Borussia Dortmund, concurrentie komt uit Nederland

12:40
Basisspeler van RWDM op weg naar JPL of Europese topcompetitie?

12:20
Afzeggen Romelu Lukaku is flashback naar vorig WK: ook Rudi Garcia werd er door verrast

13:30
"Niet de reden waarom ze hier zijn": bondscoach duidelijk over Genkspelers in U21-selectie

08:00
Drie keer niet in wedstrijdkern bij Anderlecht: wat scheelt er met Danylo Sikan?

07:20
1
📷 OFFICIEEL KV Mechelen neemt afscheid van clubmonument

11:30
Standard komt met stevig finaal statement na incidenten van match tegen Antwerp

11:00
6
"Eén ploeg zakt volledig door het ijs": wie wordt scherprechter in de Champions' Play-offs?

10:45
Rik De Mil geeft toe: nog veel werk op de plank voor KAA Gent

06:00
"Een interessante speler": Vanhaezebrouck pakt verrassend uit in elftal van het jaar

10:15
2
Bevestigd: toekomstige Rode Duivel zal volgend seizoen wel degelijk in de Premier League uitkomen

10:30
2
Kortrijk of Beerschot? "Promotiestress en op het juiste moment op toerental"

09:15
4
Vanheusden komt met opvallend voorstel op de proppen voor blessures in het voetbal

09:00
19
OFFICIEEL STVV legt grote naam onder contract

08:50
Alderweireld hunkert naar nieuwe job, maar ziet probleem: "Zal niet voor morgen zijn"

08:40
1
RSC Anderlecht opent op bezoek bij Club Brugge ... en is daar héél blij mee

17:40
1
Lars Friis doet opvallende bekentenis tijdens voorstelling bij Cercle Brugge

07:40
6
Real Madrid betrapt op medische blunder bij sterspeler Kylian Mbappé

08:20
4
Genk heeft de kans een statement te maken (en terug te grijpen naar succesverleden): keuze voor identiteit Opinie

20:40
Géén Lukaku bij de Rode Duivels zorgt meteen voor héél véél duidelijkheid rond eerdere speculaties

07:00
2
Club Brugge en Sint-Truiden doen beter dan Union: dit is ons elftal van de reguliere competitie

19:00
Thomas Meunier geeft héél eerlijke kijk op WK met Rode Duivels? "We hebben niets te verliezen"

06:30
1
We zouden het al bijna vergeten, maar deze Belgische club is nu al zeker van een Europees ticket

23:00
Hoe Club Brugge investering (virtueel) al verdriedubbelde (en zeggen dat iedereen het over een miskoop had)

18:40
DONE DEAL én definitief: opvallende transfer van Challenger Pro League naar ... Serie A

22:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Green kill Green kill over Lars Friis doet opvallende bekentenis tijdens voorstelling bij Cercle Brugge Stigo12 Stigo12 over Kompany en Bayern zetten voet neer: sterspeler mag zelfs voor 200 miljoen euro niet vertrekken EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Vanheusden komt met opvallend voorstel op de proppen voor blessures in het voetbal Bork Bork over Dit is het nieuwe voorstel voor de quota van beloftenploegen in 1B: en ook dat zal tegenkanting krijgen LordJozef LordJozef over "We gooien het weg, zonde": Kenneth Bornauw spreekt klare taal
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved