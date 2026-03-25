Haalt Anderlecht absolute publiekslieveling terug voor... de Futures?

RSC Anderlecht kijkt niet alleen naar versterkingen voor de A-ploeg, maar onderzoekt ook oplossingen voor de Futures met het oog op volgend seizoen. Terwijl de Champions' Play-offs naderen, wordt er achter de schermen al volop gewerkt aan de toekomst.

Opvallend daarbij is een piste die naar het verleden leidt. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri denkt Anderlecht aan een terugkeer van Cheikhou Kouyaté.

De 36-jarige middenvelder zit momenteel zonder club na zijn vertrek bij Amed SK en zou een interessante opportuniteit vormen voor paars-wit. Toch is het niet de bedoeling om hem opnieuw in de A-kern te integreren.

Cheikhou Kouyaté, ervaren kracht voor de Futures?

Anderlecht ziet in Kouyaté vooral een ervaren kracht voor RSCA Futures. Zijn rol zou voornamelijk liggen in het begeleiden van jonge talenten binnen de club.

Met zijn internationale ervaring bij Senegal en een carrière op het hoogste niveau kan hij een belangrijke mentor worden. De club gelooft dat zijn profiel perfect aansluit bij de ontwikkeling van de jeugdspelers.

Volgens de berichten zouden er al eerste contacten zijn gelegd. Als er een akkoord volgt, staat Kouyaté voor een terugkeer naar de club waar hij eerder al een sterke indruk naliet.

Kompany en Bayern zetten voet neer: sterspeler mag zelfs voor 200 miljoen euro niet vertrekken

16:00
Anderlecht moet Wouter Vandenhaute ook dankbaar zijn: sporteconoom ontleedt zijn beleid

13:00
Dit is het nieuwe voorstel voor de quota van beloftenploegen in 1B: en ook dat zal tegenkanting krijgen

"Hij geraakt zijn man niet meer voorbij": zorgen voor Royal Antwerp FC

14:30
Ondanks alle miserie van de laatste maanden: "Alle wedstrijden winnen"

14:15
"We gooien het weg, zonde": Kenneth Bornauw spreekt klare taal

Ex-Antwerp-speler voetbalt nu in oorlogsgebied: "Anderhalve minuut om de saferoom te bereiken"

14:00
Afzeggen Romelu Lukaku is flashback naar vorig WK: ook Rudi Garcia werd er door verrast

Anderlecht jaagt op toptalent van Borussia Dortmund, concurrentie komt uit Nederland

12:40
Onwaarschijnlijk: hoe de derde van de play-offs zonder Europees ticket zou kunnen eindigen

Basisspeler van RWDM op weg naar JPL of Europese topcompetitie?

12:20
Defour houdt zich niet in: dit worden de winnaars in de Champions' en Europe Play-offs

Dit keer lukt het wel: Bilal El Khannouss kan met een gerust hart naar het WK

12:00
Drie keer niet in wedstrijdkern bij Anderlecht: wat scheelt er met Danylo Sikan?

07:20
📷 OFFICIEEL KV Mechelen neemt afscheid van clubmonument

11:30
Standard komt met stevig finaal statement na incidenten van match tegen Antwerp

"Eén ploeg zakt volledig door het ijs": wie wordt scherprechter in de Champions' Play-offs?

10:45
"Een interessante speler": Vanhaezebrouck pakt verrassend uit in elftal van het jaar

Bevestigd: toekomstige Rode Duivel zal volgend seizoen wel degelijk in de Premier League uitkomen

10:30
Blunderen bij Genk, maar wel in nationale ploeg: "Niet verbaasd dat hij opgeroepen is"

09:30
Vanheusden komt met opvallend voorstel op de proppen voor blessures in het voetbal

OFFICIEEL STVV legt grote naam onder contract

08:50
Alderweireld hunkert naar nieuwe job, maar ziet probleem: "Zal niet voor morgen zijn"

Kortrijk of Beerschot? "Promotiestress en op het juiste moment op toerental"

09:15
"Niet de reden waarom ze hier zijn": bondscoach duidelijk over Genkspelers in U21-selectie

08:00
Real Madrid betrapt op medische blunder bij sterspeler Kylian Mbappé

Lars Friis doet opvallende bekentenis tijdens voorstelling bij Cercle Brugge

07:40
Géén Lukaku bij de Rode Duivels zorgt meteen voor héél véél duidelijkheid rond eerdere speculaties

07:00
Thomas Meunier geeft héél eerlijke kijk op WK met Rode Duivels? "We hebben niets te verliezen"

06:30
Rik De Mil geeft toe: nog veel werk op de plank voor KAA Gent

06:00
We zouden het al bijna vergeten, maar deze Belgische club is nu al zeker van een Europees ticket

Belgische Mededingingsautoriteit doet Belgisch voetbal wankelen: 'Pro League riskeert monsterboetes als regels niét meteen wijzigen'

21:40
Jérémy Doku beseft héél goed welke verantwoordelijkheid de Rode Duivels dragen: "Daar heb ik gezien wat het doet met de mensen"

22:00
DONE DEAL én definitief: opvallende transfer van Challenger Pro League naar ... Serie A

'Barça heeft eerste zomertransfer beet (als aan deze twee voorwaarden wordt voldaan)'

22:20
Marc Wilmots dropt bommetje op Sclessin: "Dan geef ik meteen mijn ontslag!"

21:00
Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

