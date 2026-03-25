Haalt Anderlecht absolute publiekslieveling terug voor... de Futures?

RSC Anderlecht kijkt niet alleen naar versterkingen voor de A-ploeg, maar onderzoekt ook oplossingen voor de Futures met het oog op volgend seizoen. Terwijl de Champions' Play-offs naderen, wordt er achter de schermen al volop gewerkt aan de toekomst.

Opvallend daarbij is een piste die naar het verleden leidt. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri denkt Anderlecht aan een terugkeer van Cheikhou Kouyaté.

De 36-jarige middenvelder zit momenteel zonder club na zijn vertrek bij Amed SK en zou een interessante opportuniteit vormen voor paars-wit. Toch is het niet de bedoeling om hem opnieuw in de A-kern te integreren.

Cheikhou Kouyaté, ervaren kracht voor de Futures?

Anderlecht ziet in Kouyaté vooral een ervaren kracht voor RSCA Futures. Zijn rol zou voornamelijk liggen in het begeleiden van jonge talenten binnen de club.

Met zijn internationale ervaring bij Senegal en een carrière op het hoogste niveau kan hij een belangrijke mentor worden. De club gelooft dat zijn profiel perfect aansluit bij de ontwikkeling van de jeugdspelers.

Volgens de berichten zouden er al eerste contacten zijn gelegd. Als er een akkoord volgt, staat Kouyaté voor een terugkeer naar de club waar hij eerder al een sterke indruk naliet.



