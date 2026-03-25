Kompany en Bayern zetten voet neer: sterspeler mag zelfs voor 200 miljoen euro niet vertrekken

Bayern München heeft een duidelijk standpunt ingenomen over de toekomst van Michael Olise. Ondanks stevige interesse uit heel Europa is de club niet van plan om zijn sterspeler deze zomer te laten vertrekken.

De 24-jarige Olise maakte sinds zijn komst van Crystal Palace in 2024 een enorme indruk in Duitsland. De Franse offensieve middenvelder was in minder dan honderd wedstrijden al goed voor een indrukwekkend aantal doelpunten en assists.

Zijn prestaties zijn ook andere topclubs niet ontgaan. Onder meer Real Madrid, Manchester City en Liverpool FC zouden zijn situatie nauwlettend volgen.

Volgens geruchten zou Liverpool zelfs bereid zijn om tot 200 miljoen euro op tafel te leggen. Een bedrag dat voor veel clubs onweerstaanbaar zou zijn, maar niet voor Bayern München.

Sportief directeur Max Eberl liet verstaan dat een vertrek niet aan de orde is. De club wil de toekomst samen met Olise uitbouwen en voelt geen enkele druk om te verkopen.



Met een contract tot 2029 en zonder afkoopclausule zit Bayern bovendien in een comfortabele positie. De Duitse topclub wil met Olise als sleutelspeler blijven meestrijden op alle fronten, zowel in de competitie als in Europa.