Kompany en Bayern zetten voet neer: sterspeler mag zelfs voor 200 miljoen euro niet vertrekken

Foto: © photonews

Bayern München heeft een duidelijk standpunt ingenomen over de toekomst van Michael Olise. Ondanks stevige interesse uit heel Europa is de club niet van plan om zijn sterspeler deze zomer te laten vertrekken.

De 24-jarige Olise maakte sinds zijn komst van Crystal Palace in 2024 een enorme indruk in Duitsland. De Franse offensieve middenvelder was in minder dan honderd wedstrijden al goed voor een indrukwekkend aantal doelpunten en assists.

Zijn prestaties zijn ook andere topclubs niet ontgaan. Onder meer Real Madrid, Manchester City en Liverpool FC zouden zijn situatie nauwlettend volgen.

Liverpool zou 200 miljoen willen neertellen voor Michael Olise

Volgens geruchten zou Liverpool zelfs bereid zijn om tot 200 miljoen euro op tafel te leggen. Een bedrag dat voor veel clubs onweerstaanbaar zou zijn, maar niet voor Bayern München.

Sportief directeur Max Eberl liet verstaan dat een vertrek niet aan de orde is. De club wil de toekomst samen met Olise uitbouwen en voelt geen enkele druk om te verkopen.


Met een contract tot 2029 en zonder afkoopclausule zit Bayern bovendien in een comfortabele positie. De Duitse topclub wil met Olise als sleutelspeler blijven meestrijden op alle fronten, zowel in de competitie als in Europa.

Dit is het nieuwe voorstel voor de quota van beloftenploegen in 1B: en ook dat zal tegenkanting krijgen

15:30
6
Haalt Anderlecht absolute publiekslieveling terug voor... de Futures?

Haalt Anderlecht absolute publiekslieveling terug voor... de Futures?

15:00
1
"Hij geraakt zijn man niet meer voorbij": zorgen voor Royal Antwerp FC

"Hij geraakt zijn man niet meer voorbij": zorgen voor Royal Antwerp FC

14:30
1
Ondanks alle miserie van de laatste maanden: "Alle wedstrijden winnen"

Ondanks alle miserie van de laatste maanden: "Alle wedstrijden winnen"

14:15
Ex-Antwerp-speler voetbalt nu in oorlogsgebied: "Anderhalve minuut om de saferoom te bereiken"

Ex-Antwerp-speler voetbalt nu in oorlogsgebied: "Anderhalve minuut om de saferoom te bereiken"

14:00
Afzeggen Romelu Lukaku is flashback naar vorig WK: ook Rudi Garcia werd er door verrast

Afzeggen Romelu Lukaku is flashback naar vorig WK: ook Rudi Garcia werd er door verrast

13:30
Anderlecht moet Wouter Vandenhaute ook dankbaar zijn: sporteconoom ontleedt zijn beleid

Anderlecht moet Wouter Vandenhaute ook dankbaar zijn: sporteconoom ontleedt zijn beleid

13:00
Anderlecht jaagt op toptalent van Borussia Dortmund, concurrentie komt uit Nederland

Anderlecht jaagt op toptalent van Borussia Dortmund, concurrentie komt uit Nederland

12:40
Dit keer lukt het wel: Bilal El Khannouss kan met een gerust hart naar het WK

Dit keer lukt het wel: Bilal El Khannouss kan met een gerust hart naar het WK

12:00
1
Basisspeler van RWDM op weg naar JPL of Europese topcompetitie?

Basisspeler van RWDM op weg naar JPL of Europese topcompetitie?

12:20
Een vertrek van Vincent Kompany bij Bayern München is niét ondenkbaar: 'Voor dit bedrag kan Manchester City droomopvolger van Pep Guardiola halen'

Een vertrek van Vincent Kompany bij Bayern München is niét ondenkbaar: 'Voor dit bedrag kan Manchester City droomopvolger van Pep Guardiola halen'

20:00
Onwaarschijnlijk: hoe de derde van de play-offs zonder Europees ticket zou kunnen eindigen

Onwaarschijnlijk: hoe de derde van de play-offs zonder Europees ticket zou kunnen eindigen

11:40
5
📷 OFFICIEEL KV Mechelen neemt afscheid van clubmonument

📷 OFFICIEEL KV Mechelen neemt afscheid van clubmonument

11:30
Defour houdt zich niet in: dit worden de winnaars in de Champions' en Europe Play-offs

Defour houdt zich niet in: dit worden de winnaars in de Champions' en Europe Play-offs

11:20
5
Standard komt met stevig finaal statement na incidenten van match tegen Antwerp

Standard komt met stevig finaal statement na incidenten van match tegen Antwerp

11:00
6
Bevestigd: toekomstige Rode Duivel zal volgend seizoen wel degelijk in de Premier League uitkomen

Bevestigd: toekomstige Rode Duivel zal volgend seizoen wel degelijk in de Premier League uitkomen

10:30
2
"Eén ploeg zakt volledig door het ijs": wie wordt scherprechter in de Champions' Play-offs?

"Eén ploeg zakt volledig door het ijs": wie wordt scherprechter in de Champions' Play-offs?

10:45
"Een interessante speler": Vanhaezebrouck pakt verrassend uit in elftal van het jaar

"Een interessante speler": Vanhaezebrouck pakt verrassend uit in elftal van het jaar

10:15
2
Real Madrid betrapt op medische blunder bij sterspeler Kylian Mbappé

Real Madrid betrapt op medische blunder bij sterspeler Kylian Mbappé

08:20
4
"We gooien het weg, zonde": Kenneth Bornauw spreekt klare taal

"We gooien het weg, zonde": Kenneth Bornauw spreekt klare taal

10:00
4
Blunderen bij Genk, maar wel in nationale ploeg: "Niet verbaasd dat hij opgeroepen is"

Blunderen bij Genk, maar wel in nationale ploeg: "Niet verbaasd dat hij opgeroepen is"

09:30
Kortrijk of Beerschot? "Promotiestress en op het juiste moment op toerental"

Kortrijk of Beerschot? "Promotiestress en op het juiste moment op toerental"

09:15
4
Vanheusden komt met opvallend voorstel op de proppen voor blessures in het voetbal

Vanheusden komt met opvallend voorstel op de proppen voor blessures in het voetbal

09:00
19
OFFICIEEL STVV legt grote naam onder contract

OFFICIEEL STVV legt grote naam onder contract

08:50
Alderweireld hunkert naar nieuwe job, maar ziet probleem: "Zal niet voor morgen zijn"

Alderweireld hunkert naar nieuwe job, maar ziet probleem: "Zal niet voor morgen zijn"

08:40
1
"Niet de reden waarom ze hier zijn": bondscoach duidelijk over Genkspelers in U21-selectie

"Niet de reden waarom ze hier zijn": bondscoach duidelijk over Genkspelers in U21-selectie

08:00
Lars Friis doet opvallende bekentenis tijdens voorstelling bij Cercle Brugge

Lars Friis doet opvallende bekentenis tijdens voorstelling bij Cercle Brugge

07:40
7
Drie keer niet in wedstrijdkern bij Anderlecht: wat scheelt er met Danylo Sikan?

Drie keer niet in wedstrijdkern bij Anderlecht: wat scheelt er met Danylo Sikan?

07:20
1
BREAKING: Mo Salah bevestigt dat hij vertrekt bij Liverpool FC

BREAKING: Mo Salah bevestigt dat hij vertrekt bij Liverpool FC

20:20
1
Géén Lukaku bij de Rode Duivels zorgt meteen voor héél véél duidelijkheid rond eerdere speculaties

Géén Lukaku bij de Rode Duivels zorgt meteen voor héél véél duidelijkheid rond eerdere speculaties

07:00
2
Thomas Meunier geeft héél eerlijke kijk op WK met Rode Duivels? "We hebben niets te verliezen"

Thomas Meunier geeft héél eerlijke kijk op WK met Rode Duivels? "We hebben niets te verliezen"

06:30
1
Rik De Mil geeft toe: nog veel werk op de plank voor KAA Gent

Rik De Mil geeft toe: nog veel werk op de plank voor KAA Gent

06:00
'Barça heeft eerste zomertransfer beet (als aan deze twee voorwaarden wordt voldaan)'

'Barça heeft eerste zomertransfer beet (als aan deze twee voorwaarden wordt voldaan)'

22:20
1
We zouden het al bijna vergeten, maar deze Belgische club is nu al zeker van een Europees ticket

We zouden het al bijna vergeten, maar deze Belgische club is nu al zeker van een Europees ticket

23:00
DONE DEAL én definitief: opvallende transfer van Challenger Pro League naar ... Serie A

DONE DEAL én definitief: opvallende transfer van Challenger Pro League naar ... Serie A

22:40
Het einde van een tijdperk: 'Griezmann heeft nieuwe club, Atlético Madrid laat icoon gratis vertrekken'

Het einde van een tijdperk: 'Griezmann heeft nieuwe club, Atlético Madrid laat icoon gratis vertrekken'

21:20

Meer nieuws

Populairste artikels

